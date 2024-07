Euro 2024 niestety zakończyło się dla polskiej reprezentacji w piłce nożnej już na fazie grupowej. Po przegranych dwóch pierwszych meczach z Holandią i Austrią pewne było, że spotkanie z Francją będzie już tylko walką "o honor". Ostatni mecz udało nam się zremisować, a niedługo potem polska kadra wróciła do kraju. Chwilę później polscy piłkarze ruszyli do swoich partnerek, żon i rodzin, by razem z nimi wybrać się na wakacje. Relacje z pięknych podróży możemy podziwiać na ich Instagramach. Zobaczcie, jak wypoczywają!

Tak polscy piłkarze wypoczywają po Euro 2024

Już 14 lipca poznamy nowych Mistrzów Europy w piłce nożnej. Polskim fanom pozostało jednak kibicowanie innym drużynom, bo jak wiadomo, nasza reprezentacja niestety już pożegnała się z Euro 2024. Mimo to polscy kibice są zadowoleni z postępów naszej kadry i wierzą, że pod opieką Michała Probierza polscy piłkarze jeszcze pozytywnie nas zaskoczą.

Teraz jednak nadszedł czas na odpoczynek i nasi reprezentanci ruszyli na rajskie wakacje. Większość z nich obrała zagraniczne kierunki, gdzie nie brakuje słońca i pięknych plaż. Zobaczcie sami!

1 z 5 Instagram/Anna Lewandowska Anna i Robert Lewandowscy Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na rodzinny urlop. Dobre humory nie opuszczają ich nawet na moment! 2 z 5 Instagram/j.kiwior/claudia.redheaded_babe Jakub Kiwior z żoną Jakub Kiwior wybrał się ze swoją ukochaną żoną Claudią w ciepłe kraje. Zakochani chętnie korzystają z wodnych szaleństw! 3 z 5 Instagram/Kamil Grosicki Kamil Grosicki Kamil Grosicki wybrał się na wakacje do Grecji. Zdecydował się na wypoczynek na Mykonos. Tylko spójrzcie, jakie ma widoki! 4 z 5 Instagram/Kacper_urbanski10 Kacper Urbański Jeden z naszych najmłodszych kadrowiczów, Kacper Urbański pochwalił się wypoczynkiem w Chorwacji. 5 z 5 Instagram/nicolluzardi Nicola Zalewski z ukochaną Nicola Zalewski także wybrał ciepłe kraje na urlop po Euro 2024. Oczywiście na wakacjach towarzyszy mu jego ukochana.

Z kolei Krzysztof Piątek wybrał się do Cannes. To właśnie w tym miejscu 1 lipca świętował swoje 29. urodziny!