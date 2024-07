Kinga Rusin na Facebooku pokazuje swoje drugie (naturalne?) oblicze. Dziennikarka udostępnia zaskakujące wpisy, zdjęcia and całe sesje zdjęciowe. Ostatnio pochwaliła się fanom statusem, z którego wynika, że coraz bardziej lubi siebie. Przejaw samouwielbienia zaprezentowała także podczas ostatniego wejścia na antenie TVN, kiedy oznajmiła, że jest jedną z tych gwiazd, które tabloidom "dostarczają jedzenia".

Przypomnijmy: "Świat karmi się plotką, oj karmi. Dostarczamy tego jedzenia"

Dziennikarka wrzuciła zdjęcia z planu nowej czołówki "Dzień Dobry TVN". Okrasiła je takim oto wpisem:

- Dla tych wszystkich którym brakuje zimy. Z planu nagrania nowej czołówki DD TVN. Lubiłam poprzednią ale doszliśmy z Bartkiem do wniosku, że czas mija a my wyglądamy coraz lepiej:) i trzeba to pokazać.