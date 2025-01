Ewel0na zdobyła popularność dzięki "Warsaw Shore", zadebiutowała już w pierwszej edycji, a teraz pełni funkcję bossa. Jednocześnie jest jedną z uczestniczek, która pojawiła się w największej ilości sezonów kontrowersyjnego show MTV. Od tamtego czasu ma na koncie całkiem sporo wystąpień także w innych formatach. Od momentu swojego debiutu medialnego przeszła również ogromną metamorfozę wizualną. Jednak jak zapowiada, to jeszcze nie koniec operacji plastycznych. Na pytanie reporterki Party.pl, czy osiągnęła już wymarzony wygląd, odpowiedziała bez zawahania:

Zdradziła, co chciałaby jeszcze poprawić.

Ewel0na z "Warsaw Shore" myśli o kolejnych poprawkach

Ewel0na jest zdecydowaną królową metamorfoz, jeżeli chodzi o uczestniczki "Warsaw Shore". Gwiazda MTV nie ukrywa, że poprawiła sobie m. in. piersi, nos, zrobiła sobie liposukcję, foxy eye czy wstrzykiwała kwas w podbródek. Wielokrotnie zadziwiała także odważnymi fryzurami, które nadawały jej wizerunkowi jeszcze większego pazura. Kwestia jej wyglądu przysporzyła jej również sporo przykrych komentarzy, z którymi musiała się mierzyć. Jednak konsekwentnie dążyła do spełnienia swoich marzeń odnośnie wyglądu. W rozmowie z Party.pl, stwierdziła jednak, że nie osiągnęła jeszcze efektu końcowego. Okazuje się, że Ewel0na rozmyśla nad kolejną operacją piersi:

Nie neguję, że wyglądam kwitnąco. Też uważam, że wyglądam dobrze, ale jednak mój duży biust daje się we znaki, jeżeli chodzi o mój kręgosłup.

Dodaje:

Myślę od 5 lat, czyli odkąd go zrobiłam o zmniejszeniu

Jednak jest poważny powód, który ją przed tym powstrzymuje.

Ewel0na z "Warsaw Shore" otarła się o śmierć

Dążenie do doskonałości w pewnym momencie kosztowało Ewel0nę niemalże życie. Wykonane za granicą operacje plastyczne w jednym z przypadków doprowadziły do niebezpiecznego zakażenia bakterią, która niemalże wyniszczyła jej organizm. O życie Ewel0ny walczyli lekarze w Polsce, dlatego dziś dużo rozsądniej stara się podchodzić do zmian. Niedawno w szczerym wywiadzie na temat swoich poprawek wypowiedziała się Mała Ania.

