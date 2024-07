Odcienie purpury, niezależnie od tego, czy bardziej wpadają w fiolet, czy w bordo, są wyjątkowo modne. Co więcej, to bardzo szlachetne kolory na zimę. Idealne bo są jednocześnie w miarę stonowane, ale i rozweselają burą garderobę... W takich odcieniach pojawiły się Zofia Ślotała i Kinga Rusin na premierze filmu "Pod mocnym aniołem".

Zosia miała na sobie fioletową bluzkę, płucienny wzorzysty pas i czarne cygaretki od La Manii. Do nich dodała torebkę na łańcuszku i gładkie uczesanie. Kinga zaś wybrała bluzkę i kopertówkę w kolorze bordowym, a do nich czarny garnitur. Obydwie gwiazdy wyglądały fantastycznie. Co sądziecie o ich lookach?

