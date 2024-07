Ostatnie tygodnie 2013 roku należały do Kim Kardashian. Celebrytka po urodzeniu córki wróciła do show-biznesu i znów jest w centrum uwagi. Oczywiście to zasługa jej przemyślanej gry z mediami i stałym wzbudzaniu zainteresowania, nawet jeśli wydaje się nam, że w jej przypadku widzieliśmy już dosłownie wszystko. Przypomnijmy: Kim Kardashian imprezuje bez majtek w nocnym klubie

Popularność nie zawsze jednak jest synonimem sympatii. Kardashianka nie należy do zbyt lubianych celebrytek w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio po raz kolejny boleśnie się o tym przekonała. Wśród wielu podsumowań ostatnich 12 miesięcy, amerykańscy czytelnicy i internauci wybrali również gwiazdy, obok których nie chcieliby mieszkać czyli po prostu najgorszych sąsiadów.

Na szczycie zestawienia znalazła się właśnie Kim Kardashian wespół ze swoim ekscentrycznym narzeczonym, Kanye Westem. Wskazał ich aż co czwarty ankietowany, a zaledwie 2% przepytywanych chciałoby mieć parę za sąsiadów. Na dalszych miejscach znalazła się dziecięca gwiazda Honey Boo Boo, Justin Bieber i... Miley Cyrus. Jakoś nas to nie dziwi.

Na wasz gust, która gwiazda mogłaby być najbardziej nieznośnym sąsiadem?

Kim Kardashian z córką i nianią w kawiarni: