Świat show-biznesu ponownie huczy od sensacyjnych doniesień – Kanye West i Bianca Censori podjęli decyzję o rozwodzie! Para, która wzbudzała ogromne kontrowersje swoimi publicznymi wystąpieniami i odważnymi stylizacjami, teraz zmaga się z zakończeniem swojego małżeństwa. Co doprowadziło do rozstania i jakie będą dalsze losy kontrowersyjnego rapera i jego żony?

To koniec małżeństwa Kany'ego Westa i Bianki Censori?

Choć para często pojawiała się w mediach, relacja Kanye Westa i Bianki Censori od początku budziła kontrowersje. Według doniesień, ich związek był pełen napięć. Kanye, znany z wybuchowego temperamentu i kontrowersyjnych wypowiedzi, przez ostatnie miesiące zmagał się z krytyką, która punkt kulminacyjny osiągnęła po gali Grammy 2025, gdzie Bianca Censori zapozowała niemal nago.

Jak podaje "Daily Mail", decyzja o rozwodzie zapadła nagle, a głównym powodem miały być różnice w stylu życia i oczekiwaniach wobec przyszłości. Podczas gdy Kanye koncentruje się na swojej karierze muzycznej i projektach w Japonii, Bianca spędza czas w ich wspólnym domu w Los Angeles.

Chociaż szczegóły podziału majątku nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że Bianca mieszka obecnie w luksusowej rezydencji w Beverly Park North. Wiele wskazuje na to, że Kanye nie zamierza wracać do USA w najbliższym czasie. Nie wiadomo również, czy para podpisała intercyzę. W przypadku braku takiego dokumentu sprawa rozwodowa może się skomplikować, ponieważ Kanye West posiada wielomilionowy majątek, a jego finansowe decyzje często są tematem publicznych dyskusji.

Skandal na Grammy 2025. Bianca Censori w centrum kontrowersji

Podczas gali Grammy 2025 Kanye West i jego żona, Bianca Censori, wywołali ogromne kontrowersje. Bianca pojawiła się na czerwonym dywanie w długim futrze, które następnie zrzuciła, ukazując całkowicie przezroczystą suknię, pod którą nie miała bielizny. Jej odważna stylizacja natychmiast stała się tematem gorących dyskusji w mediach i internecie. Pojawiły się plotki, że para została wyproszona z gali z powodu tego incydentu, jednak źródła bliskie organizatorom zaprzeczyły tym doniesieniom, twierdząc, że Kanye i Bianca opuścili wydarzenie dobrowolnie.

To kolejny raz, gdy Kanye West i Bianca Censori swoim zachowaniem wywołali burzę w mediach. Ich publiczne wystąpienia od dawna wzbudzają mieszane reakcje, a Grammy 2025 tylko potwierdziło, że para nie zamierza rezygnować z bycia w centrum uwagi.

Historia związku Kany'ego Westa i Bianki Censori

Kanye West i Bianca Censori poznali się w 2020 roku, kiedy to Bianca dołączyła do zespołu projektantów marki Yeezy, należącej do rapera. Ich relacja zawodowa szybko przerodziła się w coś więcej, co zaowocowało ślubem w grudniu 2022 roku. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy, a jej legalność nie została potwierdzona oficjalnymi dokumentami. Od tego czasu para wielokrotnie wzbudzała kontrowersje w mediach, m.in. podczas wakacji w Wenecji w sierpniu 2023 roku, gdzie zostali sfotografowani w dwuznacznych sytuacjach na łodzi, co doprowadziło do dochodzenia włoskiej policji w sprawie naruszenia norm obyczajowych.

Teraz wszystko wskazuje na to, że relacja rapera i jego ukochanej dobiega końca. Czy teraz Kanye lub Bianca zabiorą głos ws. rozwodu? A może decyzja nie jest jeszcze ostateczna?

