Ku rozpaczy fanek serce zawodnika reprezentacji Polski w siatkówce - Jakuba Kochanowskiego jest już zajęte. Siatkarz od kilku lat związany jest z Aleksandrą Kołodziejczyk! Co wiadomo o jego ukochanej?

Reklama

Kim jest ukochana Jakuba Kochanowskiego? To nie tylko piękność, ale i miss!

Aleksandra Kołodziejczyk jest partnerką jednego z najlepszych Polskich siatkarzy - Jakuba Kochanowskiego. 26-latka jest nie tylko piękną kobietą, ale również osobą o imponujących osiągnięciach. Pochodząca z Olsztyna Aleksandra zdobyła popularność jako finalistka konkursu Miss Polonia 2017, co bez wątpienia otworzyło jej wiele drzwi do świata modelingu i mediów. Podobnie jak u jej ukochanego, Jakuba Kochanowskiego, istotną rolę w jej życiu odgrywa sport. Podczas konkursu Miss Polonia Aleksandra zdradziła wówczas, że na co dzień jej głównymi zainteresowaniami są bieganie, siatkówka i nauka języków obcych.

Instagram@ kuba_kochan

Jakub Kochanowski i Aleksandra Kołodziejczyk są parą już od ponad czterech lat, a rok temu po finale Ligi Narodów zakochani wybrali się na wakacje do słonecznej Grecji. To właśnie tam ich związek wszedł na kolejny etap. Siatkarz oświadczył się ukochanej, a ona powiedziała "tak".

W tym roku wakacje są wyjątkowe.Kocham Cię.#shesaidyes #justengaged - chwalił się rok temu Jakub Kochanowski w mediach społecznościowych.

Informacja o zaręczynach wywołała wśród fanów spory entuzjazm i nie zabrakło wówczas gratulacji.

Oo jak słodko, Gratulacje i życzę szczęścia

Gratulacje wszystkiego co najlepsze

Gratulacje! Najpiękniejszej Miłości

Fani dostrzegli, że odkąd Kuba spotyka się z Aleksandrą, bardzo się zmienił i częściej się uśmiecha.

Zobacz także

Kuba to inny chłopak tak go zmieniłaś. Uśmiecha się częściej, widać ze życie przynosi mu radość. Gratulacje - cieszyli się fani.

Aleksandra Kołodziejczyk swój profil w mediach społecznościowych ma zamknięty dla postronnych osób, jednak z profilu jej ukochanego możemy wywnioskować, że razem z Kubą oboje są fanami zwierząt. Siatkarz często wrzuca zdjęcia nie tylko z Olą, ale i z ich słodkim psiakiem.

Fajna z nich para?

Reklama

Zobacz także: Oto żony i partnerki polskich siatkarzy! Są ich największym wsparciem