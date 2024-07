1 z 8

Nie jest tajemnicą, że u rodziny Kardashian złotą zasadą jest "im więcej, tym lepiej". Dotyczy to praktycznie każdej sfery ich życia i nie ominęło również świąt. W tym roku o tyle szczególnych, że w rodzinie pojawiła się córeczka Kim, która z miejsca stała się ulubienicą niemal wszystkich. Przypomnijmy: Kim pokazała prezenty dla córki od światowych marek

A jak wyglądała wigilia w willi Kardashianów? Jeśli Instagram wspomnianej już Kim jest jakimkolwiek wyznacznikiem to wygląda na to, że wigilijny wieczór spędzili na... sesji zdjęciowej. Do czarno-białych fotografii pozował nawet Kanye West. Nas jednak najbardziej zainteresowała choinka, która stanęła w posiadłości Kardashianów - olbrzymia i udekorowana tak bogato, jak tylko można sobie to wyobrazić. Nieoficjalny konkurs na najefektowniejsze drzewko świąteczne gwiazd jest już chyba rozstrzygnięty...

Warto jednak zaznaczyć, że popołudniu Kim i część rodziny wybrała się do jednego ze szpitali w Los Angeles, aby umilić ten świąteczny czas chorym pacjentom. Ze zdjęć wynika, że gwiazda w roli wolontariuszki odnalazła się świetnie i sprawiło jej to wiele radości. Aż miło popatrzeć!

Tak święta spędzają Kardashianowie: