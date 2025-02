Gala Grammy to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki, nazywane często „muzycznymi Oscarami”. Od 1959 roku przyznawane są prestiżowe nagrody dla artystów, którzy wyróżnili się w danym roku wyjątkowymi osiągnięciami. W historii Grammy nie brakuje głośnych incydentów – od przerwanych przemówień po szokujące stroje artystów. Gala 2025 dołączyła do tego grona za sprawą Kanye Westa i Bianki Censori, którzy swoim wystąpieniem wywołali prawdziwą burzę w mediach. Teraz pojawiają się nowe informacje nt. tego incydentu. Czy para naprawdę została wyproszona z imprezy? Sprawdźcie najnowsze wieści.

Reklama

Kanye West i Bianca Censori w centrum skandalu na Grammy 2025. Sami opuścili galę?

Po dziesięcioletniej przerwie Kanye West powrócił na czerwony dywan jednej z najbardziej prestiżowych gal muzycznych – Grammy 2025. Artysta pojawił się na wydarzeniu w towarzystwie swojej żony, Bianki Censori, co od razu przyciągnęło uwagę mediów. Kanye był nominowany w kategorii najlepsza piosenka rapowa za utwór „Carnival” z albumu „Vultures 1”. Jego powrót miał być wielkim wydarzeniem, jednak szybko zszedł na dalszy plan w obliczu skandalu, który wybuchł z powodu stylizacji jego żony.

Bianca Censori wzbudziła ogromne emocje, pojawiając się na czerwonym dywanie w długim futrze. Jednak to, co naprawdę zszokowało obecnych, to moment, gdy zrzuciła okrycie, odsłaniając przezroczystą mini sukienkę wykonaną z zupełnie przezroczystego materiału, pod którą nie miała bielizny.

Krótko po pojawieniu się pary w mediach zaczęły krążyć plotki, że Kanye West i Bianca Censori zostali wyproszeni z ceremonii. Spekulacje te podsycały relacje świadków, którzy zauważyli, że para opuściła galę w dość dużym pośpiechu.

Jednak źródła bliskie Recording Academy stanowczo zaprzeczyły tym doniesieniom. Według informacji przekazanych "Daily Mail", Kanye i Bianca opuścili wydarzenie dobrowolnie, bez interwencji ochrony czy policji. Co ciekawe, pojawiły się jednak głosy, że Kanye celowo planował wywołać skandal, obawiając się, że jego czas w centrum uwagi dobiega końca:

To była nieudana próba przyćmienia Kendricka Lamara. Planem było dostać się na ceremonię i wywołać tam zamieszanie. Parę poinformowano, że obowiązuje dress code, który zabrania obscenicznych strojów i nagości, więc doradzono im, aby nie wchodzili do środka - przekazał informator ''Daily Mail''.

David Fisher/Shutterstock

Zobacz także: Grammy 2025: Jaden i Willow Smithowie w dziwacznych stylizacjach

Kim jest Bianca Censori, żona Kany'ego Westa?

Bianca Censori to australijska architektka i projektantka, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność głównie dzięki swojemu związkowi z amerykańskim raperem i producentem muzycznym Kanye Westem. Ukończyła architekturę na Uniwersytecie w Melbourne, a następnie rozpoczęła karierę w branży projektowej. Bianca pracowała jako projektantka dla marki Yeezy, należącej do Kanye Westa, gdzie zajmowała się tworzeniem nowoczesnych koncepcji architektonicznych i designu.

Relacja Bianki z Kany'em West'em stała się publiczna na początku 2023 roku, zaledwie kilka miesięcy po rozwodzie Kanye z Kim Kardashian. Para zaskoczyła media, gdy pojawiły się doniesienia o ich sekretnym ślubie w prywatnej ceremonii, choć początkowo brakowało oficjalnych dokumentów potwierdzających legalność małżeństwa. Od tego czasu często pojawiają się razem publicznie, zwracając uwagę swoim nietuzinkowym stylem i kontrowersyjnymi stylizacjami. Związek Bianki i Kanye jest szeroko komentowany w mediach, a ich dynamiczna relacja budzi zainteresowanie zarówno fanów, jak i krytyków.

Reklama

Zobacz także: Grammy 2025. Lady Gaga wsparła osoby transpłciowe