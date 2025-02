Na początku lutego Kanye West i jego żona, Bianca Censori wywołali skandal podczas 67. ceremonii wręczenia nagród Grammy. Gdy para znalazła się na czerwonym dywanie, australijska modelka zrzuciła futro i pokazała się w całkowicie prześwitującej sukience. Pod kreacją nie miała bielizny. Wkrótce po tym incydencie małżeństwo wyszło. Niektóre media twierdziły, że raper i jego ukochana zostali wyrzuceni. Najwyraźniej West postanowił zwrócić na siebie uwagę również w trakcie Super Bowl. Muzyk zaatakował Taylor Swift, następnie zaczepił Kendricka Lamara, który był gwiazdą wieczoru. Po interwencji Elona Muska jego konto ostało uznane za niebezpieczne i zablokowane.

Kanye West zaczepił Taylor Swift i Kendricka Lamara podczas Super Bowl

Najwyraźniej Kanye West czuł niedosyt po ostatnim medialnym zamieszaniu. Raper postanowił wykorzystać atmosferę Super Bowl, by po raz kolejny zwrócić na siebie uwagę. Uznał, że najlepiej będzie zaczepić dwie największe gwiazdy wydarzenia. Padło na Taylor Swift i Kendricka Lamara. Warto przypomnieć, że ten drugi występował w przerwie w trakcie meczu.

Jeśli chodzi o kulturę... Dlaczego pozwalamy, aby Taylor Swift pokazywała się w telewizji, śpiewając piosenkę o poniżeniu czarnego mężczyzny i oskarżając o rzeczy, które mogą poniżyć czarnego mężczyznę na całe życie? – napisał West na platformie X.

Kendrick jest wykorzystywany przez tych białych ludzi i Żydów, tak samo jak ja – dodał.

Wkrótce konto Westa na platformie X zostało oznaczone jako potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników. Zasięg wpisów rapera został ograniczony. Gwiazdor nie miał zamiaru tego przemilczeć. W niedzielny wieczór zdążył zaczepić Elona Muska, następnie pożalił się, że nie może dotrzeć do internautów w momencie emisji Super Bowl ze względu na działania wobec jego profilu. Po jakimś czasie pożegnał się z fanami, informując, że jego czas na platformie X dobiegł końca.

Ponieważ piszę kodem, całuję Elonowi du***o i błagam go, by nie anulował mojego konta – przekazał West.

Kanye West zniknął z platformy X. Interweniował Elon Musk

Historia skandalicznych wpisów Kanye Westa dobiegła końca. Jego konto zniknęło z platformy X. Wkrótce rzecznik rapera przekazał na łamach "Daily Mail", że musi się upewnić, czy muzyk został zbanowany. Kolejne oświadczenie jednak nie było potrzebne, ponieważ ubiegł go sam Elon Musk. Szef dawnego Twittera potwierdził, że musiał interweniować po tym, co się stało.

Biorąc pod uwagę to, co opublikował, jego konto jest teraz klasyfikowane jako NSFW (przyp. red – niebezpieczne). Nie powinniście już tego widzieć – poinformował Musk.

Czy to uciszy gwiazdora? A może skłoni go do podjęcia jeszcze radykalniejszych kroków, by zwrócić na siebie uwagę?

Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na Grammy 2025

Kanye West znany jest z kontrowersyjnych wystąpień, ale tym razem to jego żona, Bianca Censori, była na ustach wszystkich. Para pojawiła się na czerwonym dywanie w Los Angeles, gdzie odbywała się gala Grammy 2025, i natychmiast przyciągnęła uwagę mediów.

Bianca miała na sobie przezroczystą sukienkę, która niemal całkowicie odsłaniała jej ciało. Jej odważna stylizacja natychmiast stała się tematem numer jeden w sieci, wywołując falę krytyki i podziwu jednocześnie. Internauci podzielili się na dwa obozy – jedni uznali jej strój za odważny i artystyczny, inni za zbyt prowokacyjny jak na prestiżowe wydarzenie muzyczne.

