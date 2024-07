1 z 10

Trendy świąteczne wśród gwiazd bywają rozmaite. Niektóre stawiają na tradycję, inne próbują czegoś egzotycznego, a jeszcze inne kochają przesadę - również w Boże Narodzenie. Do tej grupy z pewnością zalicza się rodzina Kardashianów. Po ujrzeniu ich kartki świątecznej nikt nie ma wątpliwości, że i święta spędzą w przepychu. Przypomnijmy: Kardashianki zrobiły kiczowate świąteczne kartki

Pewne również było to, że największą gwiazdą rodziny podczas świąt będzie córka Kim, mała North West. Celebrytka z pewnością obsypie ukochaną dziewczynkę prezentami, ale póki co zrobili to za nią projektanci mody, którzy tłumnie przysyłają córce Kim podarki. Kardashianka pochwaliła się niektórymi z nich na Instagramie i trzeba powiedzieć jedno - córce Victorii Beckham rośnie konkurencja w wyścigu na najmodniejsze dziecko w Hollywood!

Zobaczcie prezenty dla małej North West. Robią wrażenie?