Wystąpienie Bianki Censori, żony Kany'ego Westa, na gali Grammy 2025 natychmiast stało się viralem. Media na całym świecie krytykowały zarówno samą stylizację, która odsłaniała całe ciało, jak i brak reakcji ze strony Kanye Westa. Fala negatywnych komentarzy nie ograniczyła się tylko do internetu – również celebryci i eksperci branżowi wyrazili swoje zdanie, podkreślając, że takie zachowanie jest niestosowne w kontekście prestiżowej gali.

Podczas gali Grammy 2025, która odbyła się w Crypto.com Arena w Los Angeles, Bianca Censori – żona Kanye'go Westa – pojawiła się na czerwonym dywanie w odważnej, przezroczystej sukni. Stylizacja wzbudziła ogromne kontrowersje w mediach społecznościowych i wśród obecnych na wydarzeniu gości. Publiczne oburzenie szybko przerodziło się w szeroko komentowany skandal.

Skandal miał poważne konsekwencje dla Kany'ego Westa. Jeden z jego kluczowych kontrahentów postanowił zerwać kontrakt o wartości 20 milionów dolarów. Decyzja została podjęta w obawie o wizerunek japońskiej firmy, która nie chciała być kojarzona z kontrowersjami. Dla Westa oznacza to nie tylko stratę finansową, ale także cios w jego pozycję w branży:

Japonia przeżywa kulturowe przebudzenie w kwestii praw kobiet, a ruch MeToo jest tutaj naprawdę silny. To, co zrobił (Kanye West - przyp. red.), jest postrzegane jako akt przymusowej kontroli, co jest całkowicie niedopuszczalne. Całkowicie błędnie ocenił Japonię pod względem kulturowym

- podaje ''Daily Mail''.