XXI wiek można śmiało uznać za czas gwiazd internetu. Największą z nich, która zaistniała dzięki sieci, jest obecnie Dawid Kwiatkowski, ale po piętach depcze mu młoda wokalistka Roksana "Saszan" Pindor, która w krótkim czasie zdobyła kilkadziesiąt tysięcy fanów na Facebooku, a jej ostatni teledysk w ciągu tygodnia został wyświetlony ponad 300 tysięcy razy. W studiu Dzień Dobry TVN wokalistka opowiedziała od czego zaczęła się jej kariera.

Nowa twarz Internetu szybko zdobyła sympatię swoich fanów. Idolka nastolatków uważa, że nie trzeba mieć znajomości, by osiągnąć sukces:

Nie trzeba mieć znajomości, nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu, żeby pokazać się ludziom i zdobyć fanów, Wystarczy chcieć. Ja miałam zwykłą kamerkę internetową, przed którą śpiewałam, bez żadnych lekcji i jestem teraz tutaj dzisiaj, więc to chyba dobry przykład, jeśli chodzi o marzenia. - przekonuje artystka

Wokalistka nie ma żadnego wykształcenia muzycznego, ale już od małego próbowała śpiewać jak najwięcej:

Jestem samoukiem, nie chodziłam do szkoły muzycznej. Jak byłam młodsza uczęszczałam do chóru dziecięcego. Dopiero teraz wytwórnia zagwarantowała mi lekcje śpiewu i mogę wejść w profesjonalną drogę i się kształcić. - dodaje

Młoda artystka była zaskoczona faktem, że wielka wytwórnia zainteresowała się jej dokonaniami :

Dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że Ci ludzie się pojawili. Na youtubie są miliony ludzi, którzy śpiewają swoje covery. Nie wiem czy to było szczęście. Zawsze chciałam być na scenie, mieć swoich fanów, podchodziłam do tego jednak z dystansem. - przekonuje wokalistka