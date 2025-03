Dziś wieczorem odbywa się pierwsza edycja gali On Air Music Awards. Podczas wielkiej imprezy zorganizowanej w Gliwicach rozdano nagrody dla artystów, których piosenki były najczęściej grane w rozgłośniach radiowych. Podczas gali na scenie zaśpiewał m.in. Dawid Kwiatkowski. Artysta nie spodziewał się jednak tego, że odbierze nagrodę dla Artysty Roku.

Gala On Air Music Awards przyciągnęła całą plejadę największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na imprezie transmitowanej przez Telewizyjną Dwójkę nie zabrakło m.in. Agnieszki Chylińskiej, Lanberry, Sarsy, Oskara Cymsa i Julii Żugaj. Na On Air Music Awards pojawił się również Dawid Kwiatkowski, którzy dał czadu na scenie. Artysta razem z Kayah po raz pierwszy na żywo zaśpiewali piosenkę "Proszę tańcz". Ich występ zachwycił zgromadzoną publiczność i internautów.

Tylko spójrzcie na ten występ!

Dawid Kwiatkowski nie tylko zaśpiewał z Kayah, ale przede wszystkim odebrał nagrodę dla Artysty Roku. Dawid nie ukrywał zaskoczenia i emocji, gdy wręczono mu statuetkę. Piosenkarz prosto ze sceny zwrócił się do swoich bliskich i do fanów.

Cały się trzęsę. Bardzo dziękuję, jest mi po prostu bardzo miło. Musiałem się rozpiąć, bardzo się stresuję - nie wiedziałem, nie przygotowałem się na to. Chcę tylko podziękować moim bliskim, którzy w tym całym szaleństwie sprawiają, że - tak mi się wydaje - chyba jestem wciąż normalnym człowiekiem i ludziom z którymi pracuję. (...) No i najważniejsze, moi fani, którzy robią mi całe życie, bardzo wam dziękuję, nie wiem, gdzie byłbym bez was

mówił wzruszony artysta.