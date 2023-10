Dawid Kwiatkowski piątkowy wieczór może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Występ na Polsat SuperHit Festiwalu udało mu się połączyć z obchodami 10-lecia pracy artystycznej. Zdaniem fanów, jego okolicznościowy występ był jednym z najlepszych jubileuszy, jakie oglądali. Zobaczcie, jak komentowano koncert młodego artysty.

Polsat SuperHit Festiwal: Dawid Kwiatkowski zachwycił fanów jubileuszowym występem

Choć trudno w to uwierzyć, Dawid Kwiatkowski jest obecny na scenie już od dekady. Piosenkarz zaczynał jako idol nastolatek, by stać się cenionym artystą, którego twórczość doceniają już przedstawiciele wszystkich pokoleń. Podczas pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwalu udało mu się porwać sopocką publiczność oraz zachwycić widzów zasiadających przed telewizorami. Nie zabrakło też wzruszeń - gwiazdor wystąpił na scenie ze starszym bratem, Michałem Kwiatkowskim, także wokalistą, a w pewnej chwili ruszył w stronę widowni z naręczem czerwonych róż, które wręczył mamie, z okazji przypadającego Dnia Matki. Internauci byli zgodni, że takich wzruszeń dawno nie przeżywali:

Inne gwiazdy mogą pozazdrościć takich emocji, coś pięknego - pisali fani

Dawid Kwiatkowski wystąpił w Operze Leśnej z mini-recitalem - uwzględniając największe hity i poruszający utwór "Pójdziesz ze mną", podczas którego zwrócił się z podziękowaniami do fanów oraz bliskich z podziękowaniami za wsparcie, jakiego udzielali. Gwiazdor ujął też widzów innym gestem - członkowie jego ekipy, przechadzając się między rzędami publiczności, obdarowywali każdą z obecnych tam mam czerwoną różą.

To był najpiękniejszy jubileusz, jaki oglądałam Współczesny Jerzy Połomski Dawid jest dla ludzi, a oni są dla niego. Tylko tyle, bądź aż tyle... Piękny jubileusz. Kolejnych pięknych lat Jubileusz świetny i wzruszający...Popłakałem się jak bóbr. Emocje takie, że szok. Dobrze, że jesteś. Bez ciebie ten rynek muzyczny nie istnieje. Wszystkiego najlepszego Dawid, życzę ci kolejnych 10 lat, a jubileusz przejdzie do historii, najlepszy, jaki dotąd oglądałam - chwalono młodego artystę

Dawid Kwiatkowski publicznie dziękował też bratu, który jako pierwszy uwierzył w jego talent i inspirował go do realizowania się poprzez muzykę. Bracia wykonali razem utwór "Na zawsze" i ponownie nie obyło się bez wzruszeń. Przypomnijmy, że Michał Kwiatkowski przed laty zwyciężył w jednym z odcinków "Szansy na sukces", a podczas koncertu finałowego w Sali Kongresowej zajął drugie miejsce. Z powodzeniem rozwijał karierę we Francji, śpiewając francuskojęzyczny repertuar. W bijącym rekordy popularności w tym kraju show "Star academy" zajął drugie miejsce.

Oglądaliście jubileuszowy występ Dawida Kwiatkowskiego? Też jesteście pod wrażeniem?

