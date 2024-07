Pod koniec zeszłego tygodnia Edyta Górniak poinformowała media i fanów, że po ponad czterech latach związku rozstała się z Piotrem Schrammem. Gwiazda nie chciała wdawać się w szczegóły, wyznając jedynie, że uczucie między nią a prawnikiem po prostu wygasło i są teraz przyjaciółmi. Przypomnijmy: Tabloid skontaktował się ze Schrammem. Jego stanowisko po rozstaniu z Górniak jest jasne

Oświadczenie dotyczące rozstania poprzedziła lawina plotek o domniemanym romansie Edyty. Tabloidy od kilku tygodni przypisują jej relację z młodszym mężczyzną i najwyraźniej nie zamierzają poprzestać na zaledwie kilku publikacjach. Dziś internet obiegła plotka, że wokalistka uległa urokowi amerykańskiemu muzykowi, Chesneyowi Snow. Czarnoskóry artysta współpracuje z Górniak nad jej nową płytą, a w rozmowie z fan-klubem piosenkarki dość śmiało interpretował jej nowy singiel



W naszych rozmowach Edyta i ja mieliśmy takie same wyobrażenia dotyczące miłości, prawdy i świata. Miłość i seks powinny być doświadczeniami kosmicznymi. Gdy ktoś otacza cię miłością i opieką, sprawia, że jesteś tak wysoko. Seks jest magiczny, nie musi być wulgarny. Seks to prawo natury - rozpływał się Chesney.

To jednak nie koniec spekulacji. Również prasa typu "yellow" postanowiła przedstawić swój punkt widzenia. Tygodnik "Rewia" donosi, że owszem, Górniak ma nowego faceta, ale jest nim... muzyk z zespołu Afromental. Oczywiście podejrzenie od razu padło na Tomsona lub Barona, z którymi Edyta pracowała będąc jurorką "The Voice".

Musimy przyznać, że autorom tych doniesień nie brakuje wyobraźni. A co na to Edyta? Gwiazda oświadczyła kilka dni temu, że od teraz skupia się tylko na muzyce i przygotowuje płytę. Singiel "Your High" spełnił oczekiwania fanów i jest obecnie na szczycie listy przebojów Radia Zet i mocnym pretendentem do miana przeboju wakacji.

