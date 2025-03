Osadzony w tajemniczym, zarządzanym przez przebiegłego gospodarza w masce Lwa zamku, ten emocjonujący nowy reality show łączy w sobie strategię, sojusze i zaskakujące zwroty akcji. W programie pojawi się zróżnicowana grupa uczestników popularnych reality show, gwiazd telewizyjnych, twórców internetowych, ikon branży modowej, sportowców i influencerów.

Nowość od Amazon Prime. Reality z wielkimi gwiazdami

W przeciwieństwie do tradycyjnych reality show, format "The 50" wyróżnia się unikalnym założeniem: uczestnicy będą walczyć dla swoich fanów, a jeden z nich zdobędzie nagrodę pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Widzowie mogą spodziewać się ekscytujących wyzwań, strategicznych gier, zaciekłej rywalizacji i dynamicznych relacji społecznych, podczas których uczestnicy będą zawierać sojusze i mierzyć się z konfliktami w ośmiu pełnych napięcia odcinkach.

Wojtek Gola, Laluna i Mini Majk to dopiero początek. Kto wystąpi w "The 50"?

W programie "The 50" wezmą udział znane osobistości, w tym influencerzy, celebryci, sportowcy i osoby związane z modą i rozrywką. Wśród uczestników znajdą się m.in. Manuela Michalak, Piotr „Gulczas” Gulczyński, Madzia Wójcik, Ewelina „Ewel0na” Kubiak, Igor Łubkowski, bracia Piotr i Paweł Tyburscy, Artur Szpilka, Wojtek Gola, Tomasz Jacyków, Monika Goździalska, Osi Ugonoh, Bilguun Ariunbaatar, Kuba Wojnowski, i Cezary Gołębiowski. Widzowie zobaczą również Kamilę Dąbrowską (Sołtys Lubelszczyzny), Mateusza Glena oraz Kacpra Kruza promującego ciałopozytywność.

Na czyją obecność najbardziej liczycie? My już nie możemy się doczekać!

Kiedy i gdzie premiera "The 50"?

50 gwiazd reality show, telewizji i Internetu, trafia do tajemniczego zamku, gdzie czeka ich gra pełna intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nad wszystkim czuwa przebiegły lew – mistrz manipulacji,

który krok po kroku realizuje swój misterny plan. Tu nie liczy się tylko własne przetrwanie, ale i walka dla fanów, bo to jeden z nich zgarnie nagrodę. Kto zawiedzie, a kto okaże się legendą tej rozgrywki?

Przekonamy się już 4. kwietnia wyłącznie na Prime Video.

