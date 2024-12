Agnieszka Kaczorowska o nowym etapie: „Jestem w zgodzie ze sobą”

Na uroczystym spotkaniu promującym drugą edycję programu „Królowa przetrwania” pojawiły się gwiazdy, które w przeszłości wywołały niemałe kontrowersje w mediach. Na wydarzeniu nie zabrakło m.in. Marianny Schreiber oraz Pauliny Smaszcz. Wśród gości była również Agnieszka Kaczorowska. Jej rozstanie z mężem, o którym poinformowała niedawno, przez pewien czas było tematem numer jeden we wszystkich tabloidach. Zwłaszcza że zarówno ona, jak i Maciej Pela później udzielili wywiadów w telewizji, w których opowiedzieli o zakończeniu ich małżeństwa. Wciąż pojawiają się pytania o prawdziwy powód zerwania. Jak teraz radzi sobie tancerka?

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu naszemu reporterowi, który zapytał celebrytkę, jak się czuje. Po ujawnieniu rozstania z Maciejem Pelą w mediach wybuchła burza. W dodatku wydaje się, że były partner gwiazdy może liczyć na większe wsparcie ze strony internautów niż Kaczorowska. W pewnym momencie tancerka zablokowała możliwość komentowania jej wpisów na Instagramie. Natomiast Maciej Pela zaczął coraz częściej rozmawiać ze swoimi fanami.

W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska przyznała, że miewa gorsze i lepsze momenty, ale obecnie wszystko robi w zgodzie ze sobą. W dodatku z każdym tygodniem czuje się silniejsza. Nie ukrywała jednak, że ułożenie sobie życia na tym nowym etapie nie jest łatwe i wymaga dużo energii.

Jestem w zgodzie ze sobą, a to jest moim zdaniem w życiu najważniejsze. Oczywiście mam trudne dni i dobre dni. Czuję się niesamowicie silna. Z każdego tygodnia na kolejny tydzień czuję się coraz silniejsza

Jestem w zgodzie ze sobą, a to jest moim zdaniem w życiu najważniejsze. Oczywiście mam trudne dni i dobre dni. Czuję się niesamowicie silna. Z każdego tygodnia na kolejny tydzień czuję się coraz silniejsza

I układam tę nową rzeczywistość, co wymaga dużo czasu, co wymaga dużo skupienia, co wymaga dużo energii

– dodała.