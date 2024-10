21. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" dostarcza widzom wielu emocji, a to wszystko za sprawą niesamowitych występów uczestników. Tym razem widzowie na pewno oniemieją, gdy usłyszą występ Kuby Szyperskiego! W najbliższym odcinku programu artysta wcieli się w Edytę Górniak i wykona utwór "Jestem kobietą". Mamy przedpremierowy fragment jego występu.

Najnowsza edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" rozpoczęła się od wielkich zmian. Jak bowiem wiadomo, w jury pojawiły się nowe twarze - mowa o Justynie Steczkowskiej i Stefano Terrazzino. Oprócz tego u boku Macieja Rocka zamiast Macieja Dowbora, który kilka miesięcy temu odszedł z Polsatu, teraz możemy zobaczyć Agnieszkę Hyży. Ostatnio też dowiedzieliśmy się o niespodziewanej sytuacji - po raz pierwszy w historii "Twoja twarz brzmi znajomo" jeden z uczestników zrezygnował w trakcie programu. Ze względu na swój stan zdrowia, od szóstego odcinka show nie zobaczymy już Bartka Wrony, lidera zespołu JUST 5.

Jak widać, 21. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" obfituje w wiele zmian i zaskakujących sytuacji, ale oczywiście nie brakuje przy tym także brawurowych występów uczestników. Ostatnio jury zachwyciła Reni Jusis, która wcieliła się w Cindy Lauer i zaśpiewała utwór „Time after time”. Tym razem z pewnością głośno będzie o występie Kuby Szyperskiego, którego w najbliższym odcinku programu zobaczymy w roli Edyty Górniak!

Wystarczy zobaczyć przedpremierowy fragment jego występu, aby przekonać się, że ten wykon z pewnością przejdzie do historii show. Kuba Szyperski już wcześniej udowodnił, że kreacje kobiece nie sprawiają mu żadnego problemu. Już w pierwszym odcinku programu zachwycił jako Celine Dion. Teraz w roli Edyty Górniak totalnie rozbił bank!

To jest dobry czas, żeby się przytulić. Pójdziesz ze mną na tę herbatkę? To jest historyczny moment - powiedziała rozbawiona Justyna Steczkowska, po czym przeszła do oceny kreacji – wracając do twojego wykonania, miałeś wiele dźwięków, takich jak Edyta Górniak i ten ruch, te włosy, to wszystko takie idealne. Jesteś prawdziwą diwą. Brawo dla ciebie. Super!

- przyznała jurorka ,,Twoja twarz brzmi znajomo''