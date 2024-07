1 z 7

Anita Lipnicka, znana polska piosenkarka, która wcześniej przez 11 lat była w związku z Johnem Porterem, znalazła swoją drugą prawdziwą miłość. 13 września powiedziała sakramentalne "tak" na niewielkiej greckiej wyspie Hydrze. Kim jest jej mąż? Dlaczego małżeństwo z Johnem Porterem nie przetrwało?

Anita Lipnicka i John Porter byli jedną z najbardziej udanych i długodystansowych par w polskim show-biznesie. Mają razem córkę. Tym bardziej informacja o ich rozstaniu była dla fanów czymś niezrozumiałym. Dlaczego doszło do rozpadu ich związku? Ta informacja nigdy nie została oficjalnie podana. Mówiło się, że:

Od dłuższego czasu nie żyli razem. Przygotowywali swoje sprawy do rozstania. Jako że nigdy nie byli małżeństwem, wszystko było kwestią umowy między nimi. - pisał w czerwcu 2015 roku "Fakt".

Kim jest nowy mąż Anity Lipnickiej, z którym wzięła ślub we wrześniu tego roku? Piosenkarka nie mówi o nim za wiele. Jedyne informacje jakie ujawniła, dotyczą jej ślubu z partnerem. W „Dzień dobry TVN” ujawniła jedynie, że po ślubie ma dużo energii!

To jest przyczyna tego, że mam teraz dużo pozytywnej energii – powiedziała. I nie chciała zdradzić, kim jest jej nowy wybranek... - Podzieliłam się taką ilością informacji, jaką chciałam, i nic więcej o tym szczęśliwym dniu nie opowiadam. To moja chwila i chcę ją zachować dla siebie - dodała wówczas tajemniczo Lipnicka.

My rzeczywiście widzimy, że Anita Lipnicka kwitnie z każdym dniem coraz bardziej! To z pewnością nie tylko powodzenie w życiu zawodowym, ale zarówno i w prywatnym, a nowy ukochany bardzo musi się do tego przyczyniać!

