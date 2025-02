Maria Jeleniewska od kilku lat jest w związku. Okazuje się, że Kuba jest dla niej wielkim wsparciem w cięższych chwilach. Influencrka może na niego liczyć, gdy jest zmęczona, przebodźcowana czy zdenerwowana. A czy ukochany Jeleniewskiej jest zazdrosny o jej udział w "Tańcu z Gwiazdami"? Sprawdźcie.

Program "Taniec z Gwiazdami" już niebawem powróci na antenę Polsatu. Jedną z uczestniczek, na którą czekają miliony fanów jest Maria Jeleniewska. Influencerka, tiktokerka zatańczy w parze z doświadczonym tancerzem - Jackiem Jeschke, który wygrał 14. edycję "Tańca z Gwiazdami". Prywatnie Maria jest w szczęśliwym związku i jak się okazuje - Jakub wspiera ją całym sercem w jej przygodzie w programie. Dodatkowo, nie ma mowy o żadnej zazdrości ze strony partnera Marii. Mało tego, mężczyzna zaoferował swoją pomoc. Jaką? Zobaczcie, co Maria Jeleniewska zdradziła w rozmowie z naszym reporterem!

On będzie wchodził na salę taneczną, będzie coś nagrywał. On jest bardzo zainteresowany tym tematem. On jest ogromnym wsparciem i wiem, że jeśli nie będę mogła zrobić czegoś w tym czasie, to on mnie z tego wyręczy. to jest złoty chłopak!

- zdradziła Maria.