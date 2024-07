Anita Lipnicka i John Porter byli jedną z najbardziej udanych i długodystansowych par w polskim show-biznesie. Dlatego informacja o ich rozstaniu zasmuciła wielu fanów. Wszyscy zastanawiają się, co było przyczyną rozpadu miłości, która zdawała się być idealna. Para była ze sobą przecież aż 12 lat! Zobacz też: Lipnicka i Porter rozstali się! Muzyk wydał oświadczenie

Czy doszło do zdrady? Nielojalności, a może przedłużającego się kryzysu w związku? Znajomy par zdradził kulisy tego rozstania w wywiadzie dla "Faktu":

Od dłuższego czasu nie żyli razem. Przygotowywali swoje sprawy do rozstania. Jako że nigdy nie byli małżeństwem, wszystko było kwestią umowy między nimi. Obojgu leży na sercu los córki, więc bez większych kłótni równo podzielili się opieką. Mają kilka nieruchomości, w tym wielką posiadłość nad jeziorem w Rajgordzie. Anita od razu zapowiedziała, że nie zamierza się z nią rozstawać. John za to jest przywiązany do domu w Warszawie - powiedziała tabloidowi osoba z otoczenia pary.