Była wokalistka Varius Manx, Anita Lipnicka od pewnego czasu pracuje nad solową karierą. Niedawno artyska świętowała premierę nowego albumu studyjnego. Doświadczona gwiazda dzisiaj nie boi mówić wprost o tym, co sądzi na temat branży muzycznej. W rozmowie z naszym reporterem powiedziała, jak ocenia programy typu talent show. Ujawniła, że odrzucała propozycje zostania jurorką. Skąd ta niechęć?

Znana z występów w Varius Manx wokalistka ostatnio często zabiera głos w mediach. Niedawno Anita Lipnicka poruszyła temat eutanazji w odważnej wypowiedzi. Artystka udzieliła wywiadu naszemu reporterowi, w który opowiedziała o swojej karierze, a także życiu prywatnym. Przyznała, że przez długi czas odmawiała dołączenia do muzycznych programów, ponieważ nie podobał jej się ten format.

W dalszej części wokalistka przyznała, że nie mogła do końca podzielić się z tym, że czasy się zmieniają i — co za tym idzie — zmienia się również branża muzyczna. Stwierdziła, że długo była w kontrze do tego, jak talent show kreują dzisiaj gwiazdy.

Trzeba naprawdę jakąś pracę u podstaw wykonać. Czymś zainteresować drugiego człowieka, żeby na to docenienie sobie zasłużyć. Trochę czasy się pozmieniały. Zauważyłam, że taka byłam na to oburzona i sobie sama zostałam w tym oburzeniu. Świat poszedł do przodu, wszyscy to robią dalej, siedzą w tym jury, a ja sobie siedzę i mówię ''nie, no nie będę brała w tym udziału''. A to trochę tak, jakbym się odwróciła plecami do rzeczywistości, która w jakiś sposób sama się pisze

— wyjaśniła Anita Lipnicka.