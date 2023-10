Jedna z najpopularniejszych polskich artystek, Anita Lipnicka, świętuje dziś 48. urodziny. Z tej okazji gwiazda zrobiła fanom wielką niespodziankę - zaprezentowała nowy singiel "Amsterdam" zwiastujący jej nadchodzącą płytę „Śnienie”. Czy nowe utwory znów podbiją serca słuchaczy? To w jej przypadku oczywiste, ale jak sama niedawno napisała:

Oczywiście miała na myśli swoją córkę, 17-letnią Polę.

Anita Lipnicka od 7 lat jest szczęśliwą żoną brytyjskiego grafika, Marka Graya. Wcześniej, przez 12 lat, była związana ze znanym muzykiem, Johnem Porterem. W 2006 roku zostali rodzicami dziewczynki, którą nazwali Pola. Kilka lat po narodzinach córki Lipnicka w rozmowie z "Vivą!" mówiła:

O Poli Porter zrobiło się głośno już jakiś czas temu, kiedy w sieci pojawiła się profesjonalna sesja zdjęciowa z jej udziałem. Fani zachwycali się urodą nastolatki, podobnie jak sama Anita, która potrafi czasami zawstydzić córkę. Z okazji Dnia Dziecka pokazała kilka jej ujęć, pisząc:

Pola żartobliwie odpowiedziała:

Na co artystka odparła:

Anita Lipnicka jest niezwykle dumna z Poli. W dniu jej 17. urodzin, w lutym 2023 roku pisała:

W dniu urodzin Anita Lipnicka zaprezentowała fanom singiel "Amsterdam":

Z okazji moich urodzin, mam dla Was prezent ???? Oto leci do Was „Amsterdam” - pierwsza muzyczna jaskółka zapowiadająca mój nowy album „Śnienie”, który ukaże się już jesienią tego roku. Dlaczego Amsterdam? Bo to miasto jest dla mnie symbolem wolności, beztroski i swobody - tego wszystkiego, do czego wracam myślami, gdy widzę siebie sprzed lat. Czas płynie, gna nieubłaganie… A ja, mimo że mam już za sobą co najmniej połowę drogi, wciąż czuję w ustach smak… szaleństwa! - napisała artystka.