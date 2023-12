Anita Lipnicka zdradza, dlaczego opuściła zespół Varius Manx

Anita Lipnicka szerokiej publiczności dała się poznać jako wokalistka zespołu Varius Manx, z którym współpracowała do 1996 roku. Potem piosenkarka zdecydowała się odejść i rozpoczęła karierę solową, choć nie ukrywa, że kiedy rezygnowała, nie miała żadnych konkretnych planów na przyszłość. Anita Lipnicka na swoim koncie ma dwa Fryderyki, a przez lata nie tylko zawodowo, ale i prywatnie była związana z Johnem Porterem. Jak dziś wspomina swoją karierę w zespole Varius Manx? Padły bardzo szczere słowa!

Anita Lipnicka w rozmowie z reporterem Party.pl, Bartoszem Sekleckim wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy śpiewała w zespole Varius Manx. Padły dość zaskakujące słowa:

Pojawiła się już po drugiej płycie, kiedy wiedziałam już, że to się dzieje w sposób tak niekontrolowany, ta machina się rozwija w zasadzie poza mną. Czułam, że jestem trybikiem w tej maszynie, że niewiele ode mnie zależy i zdecydowanie to były czasy... (...), że to nasze gwiazdorstwo było bardzo biedne. My nie miałyśmy często nawet za co kupić sobie kosmetyków fajnych czy kawałek jakiegoś ciucha, w którym można by było się pokazać na scenie. Nas nie było na to stać. To były wspaniałe czasy dla show-biznesu, bardzo intratne, ale jak to zwykle bywa, zarabiali na tym inni, a nie artyści.

powiedziała Anita Lipnicka.