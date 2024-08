Krzysztof Zalewski już za parę dni skończy 40 lat. Muzyk zasłynął z piosenek "Miłość Miłość", "Anuszka", "Otu". Przed laty, kiedy to jeszcze śpiewał pod pseudonimem "Zalef" grono fanów było zdecydowanie mniejsze. Mogli oni wtedy słuchać takich piosenek jak: "Znikam", czy "Kiedy miasto śpi". Teraz po latach Zalewski zachwyca swoim talentem i z roku na rok ma coraz więcej fanów. Najbliższe wydarzenie, na którym będzie można go zobaczyć, to "Top Of The Top Sopot Festival". To właśnie w drugim dniu festiwalu na scenie wystąpi m.in. Krzysztof Zalewski.

Czy Krzysztof Zalewski ma żonę?

O Krzysztofie Zalewskim ostatnio jest coraz głośniej. Już za piosenkę "Miłość Miłość" fani pokochali uzdolnionego muzyka. Fanki chodzą na koncerty i śpiewają pod sceną głębokie i często wzruszające teksty Zalewskiego.Nie da się ukryć, że istnieje grono fanek, które wzdychając do muzyka, zastanawiają się, czy Krzysztof Zalewski ma żonę? Zalewski często nie opowiada o życiu prywatnym. W jednej z piosenek możemy posłuchać o ukochanej muzyka:

Moja Otulinka. Kto mnie tak otula, że mi znów jak ulał.

Wieloletnią partnerką Krzysztofa Zalewskiego jest 43-letnia Olga Tuszewska, która jest również jego managerką artystyczną w ramach wytwórni KAYAX. Tuszewska wcześniej przez 10 lat była managerką Brodki.

Ukochana Zalewskiego ukończyła etnolingwistykę na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyplomację kulturalną w Collegium Civitas w Warszawie. Swoją karierę zaczynała w warszawskim Klubie Stodoła. Podczas jednego z wywiadów w podcaście "Na bosaka" Olga Tuszewska opowiedziała o początkach współpracy z Krzysztofem Zalewski.

Z Krzysztofem to jest taka historia, że my w zasadzie od punktu 0 jego kariery jesteśmy razem. Pracujemy razem. Odkąd zaczęły pojawiać się pieniądze... długo ich nie było w ogóle, potem były jakieś tam średnie i teraz jest ten poziom, że jest fajnie... to też im więcej przychodzi, tym więcej wydajemy. Właśnie w takim sensie na rzeczy. Jak nie starcza pieniędzy w budżecie takim wytwórnianym na teledysk, to Krzysiek z przyjemnością wyłoży drugie tyle ze swojej kieszeni, jeżeli ma. Jeżeli ma taką możliwość, bo dzięki temu teledysk będzie dwa razy lepszy - wyjawiła managerka i ukochana Krzysztofa Zalewskiego Olga Tuszewska.

Para doczekała się wspólnej pociechy - syna Lwa, którego rodzice raczej starają się nie pokazywać w social mediach. Fani jednak podczas koncertu online na rzecz potrzebujących w czasie pandemii w 2020 roku mogli zobaczyć malucha, który miał wtedy 2 lata.

Na Facebooku zapoczątkowana została akcja: "Kwarantanna na na" #WspieramZdomu. Polscy muzycy grali koncerty online, aby wspierać "Szlachetną Paczkę", której wolontariusze pomagali seniorom. Podczas koncertu, który relacjonował online Krzysztof Zalewski, nagle potrzebował ładowarki. Z pomocą przybyła ukochana muzyka i syn Lew.

Lew nam uratował koncert - żartowali w komentarzach fani.

