Adrian Zandberg, lider partii Razem, wydaje się być największym zwycięzcą przedwyborczej debaty telewizyjnej. Choć we wtorek wieczorem udział w niej wzięli przedstawiciele wszystkich partii startujących w wyborach parlamentarnych, według opinii ekspertów z lewa i z prawa to właśnie Adrian Zandberg jest zwycięzcą wtorkowego starcia.

Dlaczego? Lider partii Razem zyskał sobie sympatię widzów naturalnością, pewnością siebie i bezpretensjonalnością.

Piotr Kraśko już nazwał go jednym z najciekawszych polityków młodego pokolenia. Zaznaczając jednocześnie, że nie zgadza się z nim w 70 proc.

Chwalą go publicyści liberalni, jak Tomasz Lis:

I kojarzeni z prawicą, jak Stanisław Janecki:

Po wtorkowej debacie strona partii Razem nie wytrzymała przeciążenia, spowodowanego ogromną ilością odsłon!

Adrian Zandberg ma 36 lat. Lider partii Razem z wykształcenia jest doktorem historii. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją przygodę z polityką zaczynał w młodzieżówce Unii Pracy, a następnie wraz z Barbarą Nowacką przewodził Młodymi Socjalistami. Na jego stronie internetowej możemy przeczytać następującą notkę biograficzną:

Trzydzieści lat temu rodzice przywieźli go z Danii do Polski (bez pytania o zdanie…). Odtąd dokłada starań, żeby Polskę nieco do Danii upodobnić. Po drodze zdarzyło mu się bronić bezpłatnych studiów, organizować protesty przeciw wojnie w Iraku, rozkręcać kampanię przeciwko korporacjom wyprowadzającym zyski do rajów podatkowych, Warszawską Kooperatywę Spożywczą i parę innych inicjatyw. Zawodowo programuje i uczy.