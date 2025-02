Drugi sezon "Królowej Przetrwania" był pełen kontrowersji, dram i afer. Teraz wszystko stało się jasne! Za nami finał show, a zwyciężczyni mogła być tylko jedna! Nie jest tak, jak obstawiali widzowie. Zobaczcie, co wydarzyło się w ostatnim odcinku programu TVN 7.

Agnieszka Kaczorowska przed tym zadaniem zalała się łzami

Finałowy odcinek "Królowej Przetrwania" rozpoczął się od nietuzinkowego zadania - wypicia napoju w towarzystwie węży. To sprawiło, że Agnieszka Kaczorowska zalała się łzami. Okazało się, że aktorka ma wielką traumę i nie jest w stanie nawet spojrzeć w kierunku tych zwierząt.

Węży boje się panicznie! Mam traumę! - mówiła zalana łzami Kaczorowska.

Na szczęście ostatecznie dała radę, a do puli trafiły kolejne "zarobione" pieniądze. W rezultacie wszystkie dziewczyny wykonały zadanie, co oznaczało, ze "Królowa Przetrwania" zgarnie 85 tysięcy złotych!

Chwilę po zadaniu nastąpiła eliminacja uczestniczek. Okazało się, że pierwszą "przegraną" w odcinku finałowym wskaże Eliza Trybała. Zanim to zrobiła, głos zabrała Marianna Schreiber, która sama wycofała się z programu! A to wszystko przez konflikt z Elizą.

Ja bym chciała zrezygnować sama! Przyznam się szczerze, że kilka dni temu chciałam poprosić, żeby zrezygnować!(...) Trochę wstyd, że taka osoba mnie eliminuje! Wolałabym, żeby mnie wąż wyeliminował, a nie Eliza - powiedziała Marianna.

Ostatecznie z programem przed ścisłym finałem pożegnała się Marianna Schreiber, a chwilę po niej Ola Tomala, którą wskazały pozostałe uczestniczki.

Finałowe zadanie w "Królowej Przetrwania"

Chwilę przed finałowym i ostatecznym zadaniem, uczestniczki miały okazję zadzwonić do swoich bliskich. Agnieszka Kaczorowska początkowo nie chciała dzwonić do domu - ostatnim razem rozmowa z mężem, Maciejem Pelą, nie była dla niej komfortowa.

Cieszę się, że zadzwoniłam! Wiem, że żyję dla nich i walczę o siebie dla nich! - mówiła Agnieszka.

Po telefonach do rodziny zaczął się prawdziwy wyścig do wyznaczonego przez prowadzącego celu - było to zadanie niczym z "Azja Express" Agnieszka Kotońska, Agnieszka Kaczorowska, Natsu oraz Eliza Trybała musiały znów wykazać się siłą i sprawnością oraz... wiedzą o pozostałych.

Wyścig miał zakończyć się, gdy pierwsza z dziewczyn dobiegnie do celu, tj. świątyni. Na prowadzeniu były Natsu oraz Agnieszka Kaczorowska.

Kto wygrał drugi sezon "Królowej Przetrwania"?

Drugi sezon "Królowej Przetrwania" wygrała Natsu, zgarniając 85 tysięcy złotych! Agnieszka Kaczorowska dobiegła do mety dosłownie kilka sekund później, za nią przybiegła Agnieszka Kotońska. Czwarte miejsce zajęła Eliza Trybała. Co ciekawe, po werdykcie Agnieszka Kaczorowska czuła niedosyt i wprost skomentowała:

Już miałam zwycięstwo i ktoś mi je zabrał przed nosem! Życie, może to ma być dla mnie lekcją, że to nie o to zwycięstwo chodzi?! Czuję się jakoś tak... odmieniona, pełna mocy i pełna ochoty dalej na życie! - wyjawiła na koniec Agnieszka Kaczorowska.

Jak zwycięstwo skomentowała Natsu?

Czasami jesteśmy w stanie wątpić w swoje możliwości. Ta dżungla dała mi światło, że dam radę, w każdej sytuacji. To był mega zaszczyt, każda zasługuje na ten tytuł, przybiegłam pierwsza, ale to była kwestia przypadku. powiedziała Natalia

A Wy jak obstawialiście? Spodziewaliście się zwycięstwa Natsu?

