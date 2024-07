Nie opadły jeszcze emocje po debacie Ewy Kopacz i Beaty Szydło, a już odbywa się kolejna. W studiu TVP spotkali się przedstawiciele największych polskich partii, którzy walczą o głosy Polaków przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu (25 października). Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Ewa Kopacz pojawiła się na debacie liderów. Już na samym początku debaty została zaatakowana przez Pawła Kukiza.

W trakcie debaty, Paweł Kukiz nawiązał do wywiadu, w którym córka Ewy Kopacz, Katarzyna oświadczyła, że wyjedzie z Polski, gdy wybory wygra PiS.

"Politycy zadłużają się na poczet przyszłych pokoleń. Córka pani Kopacz wyjedzie sobie do Kanady, a moje będą tyrać, żeby odpracować to, co pani zachachmęciła", mówi Kukiz.