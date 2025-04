Grzegorz Braun to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków polskiej sceny publicznej. Reżyser filmów dokumentalnych, publicysta i poseł związany z Konfederacją Korony Polskiej, znany jest z konserwatywnych poglądów, ostrych wypowiedzi i bezkompromisowego stylu działania. Jego działalność polityczna i medialna budzi skrajne emocje – od podziwu po ostrą krytykę. To właśnie w kręgu filmowym Grzegorz Braun poznał swoją żonę, Aleksandrę Gruziel, która od lat wspiera go zawodowo i prywatnie, pozostając w cieniu medialnego zgiełk

Żona Grzegorza Brauna – kim jest Aleksandra Gruziel?

Aleksandra Gruziel i Grzegorz Braun zawarli związek małżeński w grudniu 2014 roku. Uroczystość miała miejsce w Warszawie i odbyła się w rycie rzymskim, co podkreśla przywiązanie pary do tradycyjnych katolickich wartości. Od tego czasu wspólnie wychowują troje dzieci – dwóch synów i córkę. Najstarszy syn pary, Aleksander Wincenty, urodził się w 2016 roku.

Kariera zawodowa Aleksandry Gruziel

Aleksandra Gruziel to postać mało znana opinii publicznej, mimo że jej mężem jest Grzegorz Braun – polityk związany z Konfederacją Korony Polskiej. Z zawodu jest montażystką filmową, a zawodowo współpracowała z mężem przy realizacji jego projektów filmowych. Wiadomo, że podczas długoletniej kariery Aleksandra Gruziel zmontowała ponad 30 filmów, z czego zdecydowana większość to filmy dokumentalne. Jest również montażystką filmów fabularnych, takich jak "Park tysiąca westchnień" z 2004 roku oraz "Północ-Południe" z 2016 roku. Karierę rozpoczęła w okolicach 2001 roku. Jej obecność w mediach jest znikoma, a szczegóły życia prywatnego, takie jak wiek czy miejsce urodzenia, nie zostały ujawnione publicznie.

Aleksandra Gruziel to doświadczona montażystka filmowa, która przez ponad dwie dekady aktywności zawodowej stworzyła montaż ponad 30 produkcji, głównie dokumentalnych. Jej dorobek obejmuje także filmy fabularne – do najbardziej znanych należą „Park tysiąca westchnień” z 2004 roku oraz „Północ-Południe” z 2016 roku. Karierę rozpoczęła około 2001 roku, a jej praca była wielokrotnie związana z twórczością męża, Grzegorza Brauna.

Wśród najważniejszych projektów, przy których pracowała jako montażystka, można wymienić wieloczęściowy dokument „Transformacja” (realizowany w latach 2012–2016), „Marsz Wyzwolicieli” (2009), „Defiladę Nastroju” (2007), „Towarzysz Generał idzie na wojnę” (2011) oraz głośny film „Eugenika: w imię postępu” z 2010 roku.

Choć montaż to jej główna ścieżka kariery, Aleksandra Gruziel ma na swoim koncie również doświadczenie reżyserskie i muzyczne. Współtworzyła opracowania dźwiękowe do kilku dokumentów, m.in. „Towarzysz Generał” (2009), „Towarzysz Generał idzie na wojnę” (2011), „Eugenika: w imię postępu” (2010), „Marsz Wyzwolicieli” (2009) oraz „Esencja nastroju” (2007), co potwierdzają dane serwisu filmowego IMDb.

Aleksandra Gruziel a wybory prezydenckie 2025

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w 2025 roku Aleksandra Gruziel zaczęła pojawiać się w mediach jako potencjalna przyszła pierwsza dama. Mimo to nie angażuje się publicznie w kampanię wyborczą Grzegorza Brauna i wciąż unika medialnego rozgłosu. Jej postawa jest zgodna z dotychczasową linią życia prywatnego – daleko od blasku fleszy, blisko wartości rodzinnych i tradycyjnych.

