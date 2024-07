Komentarze dziennikarzy i gwiazd po debacie Kopacz-Szydło

Na temat wczorajszej debaty wypowiedział się także dziennikarz Szymon Majewski. Na jego profilu na Facebooku pojawił się post o treści:

Z debaty wiem jedno, że premier to przewodniczący Polski. Idąc tym tropem minister finansów to skarbnik Polski, minister rolnictwa to rolnik Polski , minister sportu to pan od WF-u Polski, minister spraw zagranicznych to szef biura turystycznego,minister obrony narodowej to myśliwy kraju a prezydent to dyrektor Polski.