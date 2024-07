Przed startem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", widzowie mieli bardzo duże oczekiwania. W końcu format wrócił na antenę po kilku latach przerwy i przejęła go inna stacja. Polsat stanął jednak na wysokości zadania, a odzwierciedleniem tego są bardzo dobre wyniki oglądalności. Przypomnijmy: "TzG" czy "TTBZ"? Polsat miażdży konkurencję w wynikach oglądalności

Producenci programu dbają też o to, aby każdy kolejny odcinek proponował widzom coś, co przykuje ich uwagę na dłużej. Są to oczywiście uszczpliwe wypowiedzi jurorów czy seksowne kreacje, ale znajduje się również czas na występy popularnych wokalistów. Swoje umiejętności do tej pory zaprezentowali już Dawid Kwiatkowski, Rafał Brzozowski i Kim Cesarion. Polsat poinformował właśnie, że w najbliższy piątek na scenie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentuje się Katie Melua, niezwykle popularna na świecie wokalistka i autorka takich hitów, jak m.in. "Nine Million Bicycles" czy "Spider''''s Web".

