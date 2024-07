Wiosenne weekendy w telewizji zostały zdominowane przez programy rozrywkowe. Część stacji postawiła na sprawdzone już formaty, które odniosły sukces, Polsat natomiast zdecydował się do swojej oferty wprowadzić nieznane dotąd show "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz przejęty od TVN-u "Taniec z Gwiazdami" z nieco odmienionymi zasadami.

Cotygodniowe wyniki oglądalności potwierdzają tylko, że Polacy lubią oglądać rozrywkę i nie nudzą im się kolejne edycje popularnych programów. Przypomnijmy: Wyniki oglądalności za drugi tydzień. Jest nowy lider rankingu

W tym tygodniu największy powód do zadowolenia ma Polsat. "Taniec z Gwiazdami" zdecydowało się obejrzeć ponad 3,7 miliona widzów, co oznacza wzrost względem ubiegłego tygodnia o ponad 100 tysięcy. Inna propozycja stacji, czyli "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie gwiazdy wcielają się w największe postacie ze światowej sceny przyciągnęła przed telewizory ponad 3 mln widzów, co daje wynik jeszcze wyższy od tego z ubiegłego tygodnia. Ostatnia propozycja, czyli talent show "Must Be The Music" został najlepszym tego typu programem w miniony weekend.

Mniej powodu do zadowolenia mają TVP i TVN. "The Voice" emitowane w Telewizji Polskiej wybrało 2 mln 314 tysięcy widzów, "X Factor" natomiast 2,5 miliona.

