Wszystko wskazuje na to, że podczas tegorocznej wiosny piątkowe wieczory będą należeć do "Tańca z Gwiazdami". Wczorajszy odcinek show znów przyniósł mnóstwo emocji i rozrywkę na najwyższym poziomie. Nie zabrakło również zabawnych wpadek, o których pewnie jeszcze będziemy długo pamiętać. Przypomnijmy: Królikowski w "TzG" zatańczył gorzej niż Siwiec. Jego załamana partnerka prosiła o dubla

Reklama

Pomylone kroki na parkiecie to jednak nie jedyna wpadka, do jakiej wczoraj doszło. Jedna z jurorek nie popisała się bowiem znajomością występujących przed nią gwiazd. Rafał Brzozowski i Izabela Janachowska odtańczyli walca angielskiego, by potem wysłuchać ocen sędziów. Iwona Pavlović nie była zachwycona ich występem i zdaje się też, że... nie wiedziała kim jest Brzozowski. Nazwała go aktorem. Rafał, jak na dżentelmena przystało, nie poprawił jej, ale cała sytuacja była dość dziwna.



Rafał, aktor może zagrać walca wiedeńskiego. Chodź, pokażę Ci jak powinno się trzymać ramę - wypaliła Pavlović.

Brzozowski to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Iwona rzeczywiście go nie znała czy to tylko przejęzyczenie?

Zobacz: Kwiatkowski wygra "Taniec z Gwiazdami"? Zostawił konkurencję daleko w tyle

Zobacz także

Reklama

Zdjęcia z drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie: