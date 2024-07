Już dziś (poniedziałek, 17.07) do Polski przyjadą Kate Middleton i książę William. To wielkie wydarzenie, które z pewnością wzbudzi ogromne emocje. Wiąże się także z dużymi utrudnieniami w ruchu miejskim! Gdzie można napotkać największe problemy?

Utrudnienia w ruchu w Warszawie

Para książęca wraz z dziećmi wyląduje w Warszawie około godziny 14. Według Zarządu Transportu Miejskiego, w godzinach popołudniowych nastąpią zmiany w rozkładach jazdy wielu autobusów. Przede wszystkim pojazdy kursujące Krakowskim Przedmieściem zostaną skierowane przez pl. Piłsudskiego. Około godziny 15:15 Kate Middleton i książę William mają zaplanowany spacer po Trakcie Królewskim, o godzinie 16:30 spotkanie z młodymi polskimi przedsiębiorcami w centrum współpracy startupów, a po godzinie 20. przyjęcie w Łazienkach. Noc spędzą w Belwederze. Należy się więc spodziewać dużych utrudnień w tych okolicach.

Utrudnienia w ruchu w Gdańsku

Z kolei we wtorek, 18 lipca, para książęca odwiedzi Gdańsk. Według informacji przekazanych przez "Radio Gdańsk", w mieście zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Przy ulicach takich, jak: Węglarka, Kołodziejska, Piwna oraz Doki (od ul. Łagiewniki do Bramy nr 2) wprowadzony będzie całkowity zakaz parkowania. Wyłączony z ruchu będzie Targ Węglowy oraz ul. Bogusławskiego (od ul. Zbytki do wjazdu na parking ABW). Z kolei postój taksówek przy ul. Bogusławskiego (naprzeciwko Banku BGŻ BNP Paribas SA) zostanie przeznaczony dla autokarów, tak samo jak część parkingu przy ul Nowomiejskiej.

Kate Middleton i książę William spędzą w Polsce 3 dni

To pierwsza wizyta książęcej pary w Polsce