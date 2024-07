2 z 5

Koło godziny 17 Ich Królewskie Wysokości udadzą się następnie do centrum The Heart, inkubatora biznesu w warszawskim biurowcu Spire, gdzie spotkają się z młodymi polskimi przedsiębiorcami. Z wieżowca będą podziwiać panoramę Warszawy i posłuchają o współpracy startupów i korporacji. Da to początek wydarzeniu “Warsaw-London bridge”, którego celem jest pomoc małym polskim firmom w uzyskaniu dostępu do rynków globalnych.

A już wieczorem po 20.00 Kate i Williama czeka przyjęcie w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, gdzie Ambasador Wielkiej Brytanii będzie gospodarzem przyjęcia na 600 osób z okazji urodzin Królowej. Tam Książę wygłosi przemówienie, które zakończy pierwszy dzień wizyty.

Co będzie się działo we wtorek?