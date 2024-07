Kate Middleton i książę William poznali się w 2002 roku na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji, gdzie oboje studiowali. Po raz pierwszy William zobaczył Kate na studenckim pokazie mody, gdzie wystąpiła w niemal przezroczystej sukience. Nie od razu jednak zostali parą.

- Na początku byliśmy przyjaciółmi. Nic nie wskazywało na to, by było to coś innego. Potem zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Okazało się, że mamy wspólne zainteresowania, dużo wspólnych tematów. I tak zaczęliśmy być ze sobą - wyznał w jednym z wywiadów William.