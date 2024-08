Katarzyna Cichopek stara się raczej strzec swojej prywatności, w szczególności odkąd rozpadło się jej małżeństwo, a na nią wylała się lawina hejtu. Od tego momentu minęło już jednak sporo czasu i aktorka w końcu zdecydowała się udzielić niezwykle intymnego wywiadu. W rozmowie z "Vivą!" wróciła pamięcią do czasu rozstania z Hakielem.

Kasia Cichopek szczerze o rozstaniu z Marcinem Hakielem

Nieco ponad dwa lata temu polski show-biznes zelektryzowała wiadomość o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Para poznała się za kulisami "Tańca z gwiazdami" i spędzili wspólnie ze sobą 17 lat, a owocem ich małżeństwa jest dwójka dzieci. Do ostatniej chwili wyglądali na szczęśliwych i nic nie zwiastowało nagłego końca.

O ile aktorka szybko odcięła się od medialnej wrzawy i nie komentowała sprawy, tak tancerz był bardziej wylewny i otwarcie sugerował, że żona nawiązała bliższą relację z obecnym partnerem, Maćkiem Kurzajewskim, zanim jeszcze doszło do rozstania. Na Cichopek wylała się istna lawina hejtu, ale ona i tak nie zabierała publicznie głosu. Musiały minąć dwa lata, by w końcu zdecydowała się to zrobić. 41-latka udzieliła szczerego wywiadu "Vivie!", w którym opowiedziała m.in. o początkach związku z Kurzajewskim. Otworzyła się też na tyle, by w końcu odnieść się do rozpadu małżeństwa!

scena z: Katarzyna Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel AKPA/Baranowski

Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że było jej przykro, gdy nagle świat obrócił się przeciwko niej. Zaznacza, że wówczas nikt nie zadał sobie pytania, dlaczego tak właściwie zdecydowała się na rozwód. Dała jednak jasno do zrozumienia, że w jej oczach ta relacja nie miała już sensu.

Nie ukrywam, że spotkało mnie wiele przykrości. Przykrości ze świata mediów, bo nie spodziewałam się, że to wszystko będzie obrócone totalnie przeciwko mnie. Nie było żadnego głosu, który by zadał pytania: co tą dziewczyną kierowało? Co musiało się wydarzyć? O co w tym wszystkim chodzi? Do tanga trzeba dwojga - wyznała w rozmowie z ''Vivą!''.

Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel Gałązka/AKPA

Dziś sytuacja jest o wiele spokojniejsza, a aktorka, jak sama podkreśla, w końcu decyduje się wyjść z cienia. Wciąż jednak pamięta, jak bardzo odbił się na niej hejt. Przyznaje, że świadomie zdecydowała się obserwować to wszystko z boku, by nie pogorszyć sytuacji.

To był taki moment, w którym musiałam zrobić krok w tył. Doszłam do wniosku, że cokolwiek bym nie zrobiła, czegokolwiek bym nie powiedziała, odbije się to dwukrotną czkawką. To był efekt kuli śnieżnej. Kiedy leci rozpędzona kula z góry, jedyne, co mogłam zrobić to zejść ze szlaku i stanąć z boku. Przeczekać, aż wszystko się przetoczy, bo walka z tym nie miała zupełnie żadnego sensu

Obecnie Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą szczęśliwy i zgrany duet, wciąż unikając afer i skandali. Marcin Hakiel z kolei związał się z niejaką Dominiką, z którą spodziewa się dziecka.

