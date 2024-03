Ostatnio Kasia Cichopek zaskoczyła wszystkich i pierwszy raz odniosła się do rozstania z Marcinem Hakielem, a dokładniej hejtu, jaki spłynął na nią po tym wszystkim. Czyżby tym razem miała pójść o krok dalej i opowiedzieć o samym rozwodzie?! Jedna z internautek jest przekonana, że będzie się działo.

Kasia Cichopek ujawni kulisy rozwodu?!

Choć małżeństwo Kasi Cichopek i Marcina Hakiela przeszło do historii już przeszło dwa lata temu, temat ten co jakiś czas wraca na języki. Internauci wciąż pamiętają, że po ogłoszeniu rozstania tancerz jako jedyny się o nim wypowiadał, natomiast jego była już małżonka nabrała wody w usta i układała swoje życie na nowo.

Dziś oboje są w szczęśliwych związkach i jedyne, co ich obecnie łączy, to dzieci. Tymczasem w mediach społecznościowych możemy obserwować, jak Marcin Hakiel spełnia się ponownie na parkiecie "Tańca z gwiazdami", do którego powrócił po wieloletniej przerwie, z kolei Katarzyna Cichopek i jej ukochany Maciej Kurzajewski - wystartowali ostatnio ze wspólnym podcastem!

Co ciekawe, już w pierwszym odcinku nie brakowało zaskoczeń, ponieważ po raz pierwszy Cichopek opowiedziała o hejcie, jaki dotknął ją po rozstaniu z Hakielem! Z zapowiedzi kolejnego odcinka natomiast dowiadujemy się, że tym razem para porozmawia z prawniczką i psycholożką sądową, Magdaleną Bajsarowicz. Naszą uwagę zwrócił również jeden fragment zapowiedzi, a dokładniej wzmianka o tym, że pani Magdalena jest autorką ebooka "Narcyz w sądzie. Jak ochronić siebie i dzieci"!

Czyżby Kasia Cichopek znów miała okazję, by otworzyć się na tematy prywatne? Niewkluczone, że po raz pierwszy zdecyduje się opowiedzieć co nieco o samym rozwodzie z Marcinem Hakielem. Jedna z internautek wydaje się o tym przekonana i post skwitowała krótko:

Oj będzie ciekawie

Do tej pory jedynie to Marcinowi zdarzało się opowiadać o kulisach rozstania i rozwodu, dlatego nic dziwnego, że internauci chętnie posłuchaliby wersji Katarzyny Cichopek. Czekacie?

