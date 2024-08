Związek Kasi i Maćka wywołał nie lada zamieszenie, szczególnie dlatego, że pierwsze plotki pojawiły się zaraz po rozpadzie małżeństwa aktorki. Mimo początkowej nieprzychylności opinii publicznej, para jest ze sobą do dziś i wydają się naprawdę szczęśliwi. Chociaż przyzwyczaili fanów do tego, że nie mają w zwyczaju komentować spraw osobistych, Cichopek zrobiła wyjątek i otworzyła się na temat swojego związku! Co zdradziła?

Kasia Cichopek szczerze o związku z Kurzajewskim

Długo byli tylko znajomymi z pracy, ale gdy między nimi pojawiło się coś więcej, nie zamierzali się temu opierać. Na start musieli jednak mierzyć się ze sporym hejtem, a oliwy do ognia dolewały chociażby słowa Marcina Hakiela sugerujące, że Kasia Cichopek nawiązała bliższą relację z Maćkiem jeszcze w trakcie małżeństwa. Ostatecznie z czasem burza w końcu przycichła, co wreszcie zachęciło duet do oficjalnego ujawnienia swojego związku.

Od tamtej pory chętnie dzielą się wspólnymi kadrami w sieci, choć jednocześnie pilnują, by nie zdradzić za wiele. Unikają komentowania spraw osobistych i starają się nie mieszać w dramy. Tym większym zaskoczeniem okazał się najnowszy wywiad Kasi Cichopek dla "Vivy!", w którym po raz pierwszy opowiedziała o związku z Maćkiem Kurzajewskim.

Aktorka wróciła pamięcią do początków relacji i wprost przyznała, że nieźle dostali w kość. Mimo wszystko dostrzega też te lepsze chwile i wierzy, że przed nimi są już tylko takie.

Wierzę, że skoro przetrwaliśmy takie trudne momenty, teraz może być tylko lepiej. Te dwa lata były też bardzo piękne. Bardzo wiele fajnych rzeczy zrobiliśmy, doświadczyliśmy. Zwiedziliśmy piękne miejsca. Zawodowo też nie mogę narzekać, nie było tragedii

Okazuje się, że doświadczenia z ostatniego czasu bardzo odbiły się na Kasi. Przez zawirowania zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym, stała się bardziej ostrożna i mniej ufna.

Sama zastanawiałam się nad tym, jak bardzo się zmieniłam. I doszłam do wniosku, że stałam się mniej ufna, ale nadal spontaniczna, radosna i otwarta na ludzi. Z wiekiem przyszła też większa umiejętność czytania innych i ich intencji. Nie tłumaczę już niewłaściwego zachowania i nie ignoruję czerwonych flag

Była gwiazda TVP nie ukrywa, że na początku jej związku z Maciejem Kurzajewskim musiała się zmierzyć z ogromnym hejtem. Dziś Katarzyna Cichopek uważa, że może być wzorem dla wielu kobiet.

ja nadal mogę być wzorem dla innych. Dla wszystkich kobiet, które chcą o siebie zawalczyć, o swoje marzenia, które uczą się mówić „nie” i które odważyły się to zrobić. wyznała w wywiadzie dla Vivy!

Cieszymy się, że dziś w życiu Kasi i Maćka panuje większy spokój, a już niebawem ponownie zobaczymy ich razem na ekranie, tym razem w nowej śniadaniówce Polsatu!

