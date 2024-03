Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było jedną z najbardziej komentowanych rzeczy w tamtym okresie, tym bardziej że głośno mówiło się o zdradzie, której rzekomo dopuściła się aktorka. Początkowo zarówno Kasia, jak i Marcin nie chcieli komentować tej decyzji publicznie, jednak po czasie musieli stawić czoła internautom, którzy "żądali" wyjaśnień. Teraz Katarzyna Cichopek z obecnym partnerem - Maciejem Kurzajewskim postanowili opowiedzieć o swoich emocjach z tamtego czasu, więc założyli podkast na platformie YouTube. Zobaczcie, kto wspierał ich najmocniej!

Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski postanowili podzielić się z internautami swoimi przemyśleniami odnośnie burzliwego rozstania aktorki z tancerzem Marcinem Hakielem i w tym celu rozpoczęli autorski podkast o nazwie "Serio?". Nie da się ukryć, że rozwód Cichopek oraz Hakiela odbił się szerokim echem w mediach. Hejt, jaki otrzymała aktorka "M jak miłość" był podobno niewyobrażalny do tego stopnia, że bała się wyjść na scenę w teatrze czy powiedzieć cokolwiek w mediach. Kto w tym czasie wspierał ją najmocniej? Okazuje się, że oprócz rodziny była to koleżanka z serialu - Anna Mucha.

Ja pamiętam jeden taki epizod ataku na mnie. To było na chwilę przed wyjściem na scenę w teatrze. Przysięgam, że Ania Mucha zbierała mnie z podłogi. Pamiętam, że wtedy ona wzięła mnie za rękę i dosłownie na pół godziny przed spektaklem wyszła ze mną na ulicę przed teatr i powiedziała: Widzisz tę kolejkę? Wszyscy przyszli na spektakl z twoim udziałem. A ja się bałam wyjść na scenę, nie widziałam co mnie spotka. Czy będą we mnie rzucać pomidorami czy będą gwizdać? Czułam się tak bezsilna, tak bezradna i tak rozwalona psychicznie, że myślałam, że w ogóle nie dźwignę tego

- przyznała w swoim podkaście Cichopek.