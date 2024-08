Ostatnimi czasy Dominika, ukochana Hakiela, budzi ogromne zainteresowanie, jak chyba jeszcze nigdy. Przyczyniły się do tego jej liczne komentarze na temat Kasi Cichopek, której nie oszczędza. Teraz podzieliła się w sieci swoim nowym zdjęciem i wywołała nie lada poruszenie.

Obecnie trwający związek Marcina Hakiela nie przestaje rodzić zainteresowania. Jest to już druga partnerka tancerza od czasu rozstania z Kasią Cichopek! Tą jednak od samego początku chętnie chwali się w sieci, a co najważniejsze, niedawno dowiedzieliśmy się, że para spodziewa się dziecka!

Niedługo potem oboje jednak wycofali się z mediów społecznościowych. Tancerz nie powrócił na Instagram od wielu tygodni, z kolei jego ukochana ostatnio stara się wrzucać drobne wzmianki. Niektóre z nich poświęciła nawet byłej żonie Marcina. Podczas ostatniego Q&A wdała się w karczemną awanturę o Kasię Cichopek, co odbiło się niemałym echem! Teraz z kolei, próbując odsunąć się od dram, pochwaliła się swoim nowym wizerunkiem.

Dominika wrzuciła na Instagram krótki filmik, w którym pokazuje nową fryzurę oraz nowy makijaż i przyznaje, że w takim wydaniu czuje się naprawdę świetnie!