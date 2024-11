Marcin Hakiel poruszył temat opieki nad dziećmi z Katarzyną Cichopek. „Siedzieliśmy z mecenasami”

Głównym tematem rozmowy w „Dzień dobry TVN” było rozstanie rodziców oraz opieka naprzemienna nad dziećmi. Warto przypomnieć, że niedawno w studiu pojawił się Marcin Pela, który opowiedział o rozpadzie związku z Agnieszką Kaczorowską. Cała Polska mówi o końcu małżeństwa gwiazd, które będą musiały dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. Para ma dwie córki. Gościem ostatniego wydania porannego programu był Marcin Hakiel, który opowiedział o własnych doświadczeniach. Po rozwodzie z Katarzyną Cichopek również musiał ustalić z byłą żoną warunki opieki nad pociechami. W studiu zasiadł też dziennikarka Katarzyna Jarosińska oraz psycholożka Aleksandra Piotrowska.

Na początku programu „Dzień dobry TVN” dziennikarka Jarosińska opowiedziała o tym, jak wyglądało jej rozstanie z partnerem. Zaznaczyła, że pozostali ze sobą w zgodzie. Razem ze wspólną córką spędzają m.in. święta. Wtedy Marcin Hakiel pozwolił sobie na krótki komentarz, sugerujący, że u niego rozpad relacji wyglądał inaczej. Dodał jednak, że razem z byłą żoną posłuchali „mądrzejszych”, by uniknąć konfliktów.

Co ciekawe, przy okazji tata 11-letniej Heleny i 15-letniego Adam poinformował, że opieka nad dziećmi jest „rozpisana do końca”. Wypowiedział się też na temat relacji z Katarzyną Cichopek. Przyznał, że z byłą żoną nie ma żadnego kontaktu. Wszystko zostało ustalone prawnie.

Zdaniem Marcina Hakiela najtrudniejszy jest początek opieki naprzemiennej. Nie tylko dzieci, ale również rodzice muszą przyzwyczaić się do zupełnie nowego modelu funkcjonowania rodziny. Gwiazdor przekazał, że zmiany wywoływały niepokój.

Później dodał, że po dwóch latach dzieci zdążyły się już przyzwyczaić. Hakiel i Cichopek zawarli porozumienie, które gwiazdor określił jako „papier na złe czasy”. Byli małżonkowie ustalili w dokumentach, że „nie mówią źle na drugie strony”. Wszystko ze względu na wychowywanie dzieci.

Chodzi o to, żeby sobie nie przeszkadzać. Jeśli dorośli ludzie się rozchodzą, to coś było nie tak, to chodzi o to, by sobie nie psuć krwi

– przyznał.