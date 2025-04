Miłość, która narodziła się na oczach milionów widzów, wciąż budzi ogromne emocje! Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. O ich relacji mówi się od dawna, a teraz nadszedł moment, na który czekali fani – para potwierdziła, że planują wspólne życie jako małżeństwo.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, znani z pracy w programie "Pytanie na Śniadanie", przez wiele miesięcy budowali swoje uczucie w blasku reflektorów. Chociaż długo unikali komentowania plotek, w końcu postanowili otwarcie mówić o swojej relacji. Teraz padły słowa, na które wszyscy czekali – ślub jest w planach!

W rozmowie z serwisem Świat Gwiazd, przeprowadzonej przez Mateusza Szymkowiaka, Kurzajewski nie krył swojego szczęścia i radości. To wyznanie wywołało prawdziwą lawinę emocji wśród ich fanów, którzy z niecierpliwością wypatrują kolejnych informacji o ceremonii.

Podczas wywiadu dla serwisu Świat Gwiazd Maciej Kurzajewski otwarcie przyznał, że ślub z Katarzyną Cichopek jest planowany. Choć nie podał żadnej konkretnej daty, podkreślił, że decyzja została już podjęta. Zaznaczył też, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, para z radością poinformuje o wszystkim swoich fanów.

To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie, to już zostawiamy wyłącznie sobie

– dodał.