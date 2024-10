Profil Katarzyny Cichopek każdego dnia odwiedzają setki tysięcy fanów, a ona sama, chętnie wychodzi im naprzeciw, regularnie wrzucając tam nowe wzmianki. Choć w głównej mierze dotyczą one spraw zawodowych, co jakiś czas publikuje też bardziej osobiste wzmianki. Tym razem pokazała serię zdjęć w iście jesiennym klimacie i... przekazała informację dot. dziecka!

Katarzyna Cichopek oficjalnie przekazała, chodzi o dziecko

Od miesięcy nazwisko Katarzyny Cichopek nie znika z pierwszych stron gazet. Najpierw przyczyniło się do tego rozstanie z Marcinem Hakielem, następnie objęcie stanowiska współprowadzącej "Pytania na śniadanie", a później nagłe zwolnienie z formatu. Aktorka nie narzekała jednak na brak pracy zbyt długo, bo po zaledwie kilku miesiącach zagościła w konkurencyjnej stacji Polsat!

Tam też prowadzi nowy program "Moja mama i twój tata" oraz współprowadzi śniadaniówkę "Halo, tu Polsat", gdzie u jej boku zasiada ukochany Maciej Kurzajewski. Zakochani starają się chronić swoje życie prywatne, choć budzi ono ogromne zaciekawienie. Niedawno prezenter zrobił wyjątek i w wymownych słowach wypowiedział się o relacji z Cichopek. Ona sama również sporadycznie przemyca bardziej osobiste kadry i ciekawostki na swoim Instagramie. Tym razem pokazała, jak spędza jesienny czas i przekazała coś zaskakującego.

Aktorka stara się być bardzo aktywna w sieci i skrupulatnie zamieszcza tam nowe posty. W najnowszym możemy zobaczyć ją w iście jesiennej scenerii wśród dyń. Katarzyna Cichopek niewątpliwie poczuła już klimat nowej pory roku, a przy okazji zdradziła, że... sesję zdjęciową wykonała jej córeczka Helenka!

Dzisiejszy obiad mam z dyńki. Jakie potrawy robicie z dyni? Poproszę o przepisy, ps: to piękne zdjęcie zrobiła moja Córeczka

Czyżby do pasji 11-latki należała fotografia? Nie ma pewności, choć jak pokazują efekty sesji, niewątpliwie ma do tego dryg. Fotki również przypadły do gustu internautom, którzy nie szczędzili komplementów.

Ślicznie

Rewelacyjnie

Pani Kasiu, jest Pani piękną kobietą

Katarzyna Cichopek bez dwóch zdań ma powód do dumy.

