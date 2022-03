"Kuba Wojewódzki": Oto kulisy wyjścia Karoliny Korwin Piotrowskiej ze studia: "Bezczelny seksista"

Show Kuby Wojewódzkiego od dawna nie cieszyło się takim zainteresowaniem. Karolina Korwin-Piotrowska okazała się gościem, który mógł przyciągnąć mnóstwo widzów przed ekrany. Wszystko przez nagranie, na którym widać, jak dziennikarka obraża prowadzącego i przerywa program, ostentacyjnie wychodząc ze studia. Wreszcie przekonaliśmy się, co tak naprawdę działo się w programie TVN. O co Kuba Wojewódzki zapytał Karolinę Korwin-Piotrowską? Czy ich konflikt został wyreżyserowany?

Karolina Korwin-Piotrowska naprawdę zaatakowała Kubę Wojewódzkiego? "Jesteś matką chrzestną chamstwa"

Wbrew temu, czego spodziewać się mogli widzowie, Kuba Wojewódzki i Karolina Korwin-Piotrowska od samego początku spijali sobie z dziubków. Dziennikarze licytowali się, które z nich jest częściej atakowane przez hejterów i obrażane na ulicy. Zgodnie stwierdzili, że tworzą parę - król i królowa nienawiści. Na uszczypliwy komentarz w kierunku gospodarza Karolina Korwin-Piotrowska pozwoliła sobie dopiero, gdy ten zażartował sobie z wieku jej terapeutki, nazywając ją "pomnikiem przyrody".

Bezczelny seksista! - powiedziała Karolina Korwin-Piotrowska.

W trakcie rozmowy okazało się, że Kuba Wojewódzki zablokował swojego gościa na Instagramie. Dziennikarka zaapelowała, żeby "król TVN" ją odblokował, nazywając go przy okazji "ciulem". Później rozmowa zeszła na temat książki Karoliny Korwin-Piotrowskiej pt. "Wszyscy wiedzieli", która opowiada o mobbingu i przemocowych praktykach m.in. w środowisku aktorskim. Kuba Wojewódzki przypomniał, że sam był ofiarą takiego zachowania na początku kariery.

Wreszcie pojawił się moment, na który wszyscy czekali. Widzowie jednak musieli długo wytrzymać, ponieważ do słynnej już wymiany uprzejmości doszło dopiero po napisach końcowych, w materiale ekstra. Kuba Wojewódzki wpadł na pomysł, by nakręcić kontrowersyjną zapowiedź odcinka, a Karolina Korwin-Piotrowska od razu zgodziła się na jego propozycję. Poprosił też Natalię Nykiel, by udała zszokowaną reakcję. W samym programie działo się niewiele.

Ale zdajesz sobie sprawę, Karolina, że jesteś matką chrzestną chamstwa i prymitywizmu w Polsce? Każdy wie, kto cię czyta - zażartował Kuba Wojewódzki i wówczas jego gość wyszedł ze studia.

Po tym chyba już nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, że spięcie między dziennikarzami zostało wyreżyserowane. Tuż przed emisją programu Karolina Korwin-Piotrowska rozliczyła się z mediami i wspomniała o Kubie Wojewódzkim. Potwierdziły się wasze domysły? Ciekawe, co "król TVN" wymyśli, by przyciągnąć uwagę widzów do kolejnego odcinka show.