Karolina Korwin Piotrowska chwali Roberta i Annę Lewandowskich! Od dwóch dni hitem sieci jest reklama sieci komórkowej, w której piłkarz tańczy i śpiewa u boku Tomasza Kota. Spot wzbudza wiele emocji, ale trzeba przyznać, że jest zabawny.

Przy okazji premiery reklamy Karolina Korwin Piotrowska postanowiła zabrać głos w sprawie Roberta Lewandowskiego i oceniła jego karierę. O dziwo dziennikarka nie szczędziła komplementów sportowcowi i jego żonie.

To facet, który do wszystkiego doszedł sam, ciężką harówką i w bardzo profesjonalnym stylu. Uparty zawodowiec, który wiedział i nadal wie, czego chce od życia i działa według ściśle określonego planu. Jest jak doskonale zaprogramowana zawodowa maszyna, jak współczesny gladiator, a do tego jeszcze świetnie wygląda, żonę ma ładną i zdolną, skandali nie urządza, żyje normalnie, jak na takiego multimilionera, a do tego, co szokuje - nie gada przy tym bez sensu.

Karolina Korwin Piotrowska jest pod wrażeniem tego, jaki komunikat piłkarz wysyła swoim fanom i mediom:

Bo polska gwiazda, celebryta, uwielbia gadać bez sensu, ładu i składu, a potem ma do wszystkich, ale nie do siebie, pretensje, że ludzie mają ją za tępego kretyna. A Lewandowski jakoś bez sensu bredni nie opowiada, a do tego wszystkim, co robi, wysyła czysty i czytelny komunikat do swoich odbiorców: „jestem zawodowcem, jeśli chcesz być jak ja, też bądź zawodowcem”. Czy trzeba lepiej? Dlatego nie dziwmy się szaleństwu, jakie wybuchło na jego punkcie i na punkcie sportowców w ogóle, ludzi ciężkiej pracy, ambicji, pracowitości. Mamy, mimo wciskania nam do głowy coraz większej ilości badziewia i elegancko opakowanej tandety, ogromną tęsknotę za tym, co stałe, wypracowane ciężką pracą, a nie silikonowym tyłkiem. Tęsknotę za tym co dobre, uczciwe i szczere.