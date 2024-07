Od takiej strony Roberta Lewandowskiego jeszcze nie znaliście! Piłkarz w reklamie telefonii komórkowej śpiewa i tańczy! Lewandowski występuje w reklamie razem z Tomaszem Kotem, a obaj śpiewają do melodii z hitu „Blurred Lines”. Zobaczcie i posłuchajcie jak wypadł Lewandowski, który chyba pierwszy raz pokazuje takie dystans do siebie.

Zdania co do reklamy ze śpiewającym Robertem Lewandowskim są podzielone. Jedni fani piszą, że reklama jest śmieszna i cieszą się, że poznali piłkarza od innej strony. Inni, że to błazenada, niszczenie wizerunku i żenada roku. Wszystkim nie dogodzisz. W redakcji Party.pl zdania też są podzielone, ale czy nie jest fajnie oglądać pomysłowe i zabawne reklamy?

Jak Wam się podoba roztańczony i rozśpiewany Lewandowski?

Robert Lewandowski i Ania Lewandowska już od dawna są parą, która dostaje najwięcej propozycji reklam. To złota para w polskim show-biznesie.

Robert Lewandowski przed Euro 2016 dużo występuje w reklamach.