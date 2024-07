Robert Lewandowski przejdzie do Realu Madryt? Już od wielu tygodni plotkuje się, że polski piłkarz wkrótce opuści klub Bayern Monachium, bo zdobył z nim właściwie wszystko, co było do zdobycia i teraz pragnie nowych wyzwań. Główny gwiazdor Realu - Cristiano Ronaldo ma wkrótce opuścić hiszpański klub, dlatego Lewandowski mógłby zająć jego miejsce. Czy tak się stanie? Agent "Lewego" Cezary Kucharski nie ukrywa już, że prowadzi rozmowy z Realem. Ponoć widział się z przedstawicielami klubu już kilka razy.

Poinformowaliśmy Bayern, że odbyliśmy rozmowy z Realem. Zgłosił się do nas kilka tygodni temu. To wielki, ekscytujący klub. Wysłuchaliśmy jego oferty - zdradza w rozmowie z "Der Spiegel" agent Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski.

Sam Robert Lewandowski w tym temacie jest bardzo tajemniczy, a negocjacje w jego imieniu prowadzi dwóch menadżerów. Ile mógłby zarobić Polak w hiszpańskim klubie? Mówi się, że rocznie może zarabiać nawet 25 milionów euro!

Sześcioletni kontrakt mógłby opiewać na sumę 200 milionów euro - pisze niemiecka gazeta.

Robert na razie skupia się na zgrupowaniu kadry przed Euro 2016 i nie chce komentować tych doniesień. Myślicie, że skusi się na ofertę Realu?

