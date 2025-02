Kaja Paschalska to aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki roli Oli Lubicz w serialu Klan. Przez lata fani śledzili nie tylko jej karierę, ale również życie prywatne. Niedawno gwiazda udzieliła szczerego wywiadu dla magazynu Wprost, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa.

Kaja Paschalska w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że jeszcze kilka lat temu marzyła o dzieciach i wierzyła, że macierzyństwo będzie nieodłączną częścią jej życia. Jednak z czasem jej podejście do tego tematu diametralnie się zmieniło.

Jak wiele kobiet byłam zaprogramowana na to, że rodzina, mąż i dzieci to jest to ostateczne poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, coś do odhaczenia, normalna kolej rzeczy. Były takie momenty w moim życiu, że bardzo chciałam mieć dzieci, ale dobrze, że nic z tego nie wyszło, bo trauma pokoleniowa ciągnęłaby się dalej

- wyznała aktorka.